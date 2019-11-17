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Оппозиционный кандидат вышел в лидер на президентских выборах в Шри-Ланке

На выборах президента Шри-Ланки побеждает оппозиционный кандидат Готабая Раджапакса. Об этом сообщает телеканал NDTV.

По словам представителя штаба политика, Раджапакса набирает от 53 до 54 процентов голосов. Его конкурент — представитель правящей партии и сын бывшего главы государства Саджит Премадаса — уже признал свое поражение.

«Поздравляю Готабаю Раджапакса с победой на президентских выборах и уважаю решение народа», — заявил Премадаса.

Выборы в Шри-Ланке проходили 16 ноября, ожидалось, что их результаты будут известны в тот же день, но глава ЦИК сообщил о задержке в подсчетах и перенес оглашение итогов голосования на воскресенье.

Выборы в республики проходили на фоне политической нестабильности, к которым привела серия терактов весной 2019 года. Тогда в результате взрывов погибли более 350 человек, среди которых много детей и иностранцев. Ответственность за теракты взяла на себя радикальная исламистская группировка «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания».

Готабая Раджапакса — брат бывшего премьер-министра и президента Шри-Ланки Махинды Раджапакса, а также военачальник времен конца гражданской войны в республике. В своей предвыборной программе он сделал упор на безопасности страны.

Теги: Шри-Ланка, выборы
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