Оппозиционный кандидат вышел в лидер на президентских выборах в Шри-Ланке

Оппозиционный кандидат вышел в лидер на президентских выборах в Шри-Ланке

На выборах президента Шри-Ланки побеждает оппозиционный кандидат Готабая Раджапакса. Об этом сообщает телеканал NDTV.

По словам представителя штаба политика, Раджапакса набирает от 53 до 54 процентов голосов. Его конкурент — представитель правящей партии и сын бывшего главы государства Саджит Премадаса — уже признал свое поражение.

«Поздравляю Готабаю Раджапакса с победой на президентских выборах и уважаю решение народа», — заявил Премадаса.

Выборы в Шри-Ланке проходили 16 ноября, ожидалось, что их результаты будут известны в тот же день, но глава ЦИК сообщил о задержке в подсчетах и перенес оглашение итогов голосования на воскресенье.

Выборы в республики проходили на фоне политической нестабильности, к которым привела серия терактов весной 2019 года. Тогда в результате взрывов погибли более 350 человек, среди которых много детей и иностранцев. Ответственность за теракты взяла на себя радикальная исламистская группировка «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания».