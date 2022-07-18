В Бруклине назовут площадь в честь Украины
Площадь на перекрестке между Брайтон-Бич авеню и Кони-Айленд авеню в нью-йоркском районе Бруклин назовут Ukranian Way (Украинская дорога), говорится на сайте городского совета Нью-Йорка.
Опубликованный документ содержит список из 78 улиц и общественных мест, подлежащих переименованию либо присвоению названия. Перекресток между двумя авеню на Брайтон Бич относится к последней категории. Новые названия дают на основании запросов членов совета.
Брайтон-Бич находится на юге Бруклина, на острове Лонг-Айленд, неофициально его называют Маленькой Одессой, поскольку район населяют много выходцев из России и Советского Союза, там находятся русские рестораны, культурные центры и другие учреждения.
На фоне событий на Украине изменениям подвергаются топонимы в различных странах. На самой Украине решили изменить названия улиц во многих городах: например, в Кривом Роге (родной город президента Владимира Зеленского) решили назвать улицы в честь президента США Джо Байдена и бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
В Москве появились площади ДНР и ЛНР — первая у посольства США, вторая — у посольства Великобритании.