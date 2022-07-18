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Рада поддержала отставку министра социальной политики Украины

Марина Лазебная
Марина Лазебная (Фото: wikipedia.org)

Верховная рада Украины проголосовала за увольнение министра социальной политики Марины Лазебной, которая подала заявление об отставке 15 июля, сообщает УНИАН.

Как указал депутат Ярослав Железняк, за это решение было отдано 277 голосов, всего голосовали 377 депутатов.

Лазебная подала в парламент заявление об отставке с должности 15 июля. На этом посту она находилась с 4 марта 2020 года, когда был утвержден состав правительства Украины.

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В правительстве Лазебная работала на различных должностях с 2000 года. В 2013-м она возглавила Государственную службу занятости Украины, однако после ее ликвидации год спустя ушла с госслужбы и стала предпринимателем.

В 2019-м вернулась на работу в административные структуры, ее назначили председателем Государственной социальной службы Украины, но в том же году уволили. Однако в марте 2020-го президент Украины Владимир Зеленский предложил ее кандидатуру на пост министра социальной политики.

Как сообщают «Украинские новости», на эту должность теперь могут назначить Оксану Жолнович, которая сейчас занимает пост руководителя департамента социальной политики и здравоохранения в офисе главы государства, ее кандидатуру рассматривает Рада.

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Накануне Зеленский отстранил от должности генпрокурора Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности страны Ивана Баканова. По словам президента, решение было принято в связи с «очень серьезными вопросами» к ним из-за связи сотрудников ведомств с Россией.

Исполнять обязанности генпрокурора будет заместитель Венедиктовой Алексей Симоненко, а главы СБУ — первый замглавы службы Василий Малюк.

Теги
Верховная рада Украины отставка министр социальная политика
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