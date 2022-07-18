«Современник» опроверг сообщения о приостановке спектаклей с Ахеджаковой

Лия Ахеджакова (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Информация о закрытии спектаклей «Современника» с участием народной артистки России Лии Ахеджаковой не соответствует действительности, заявили РБК в пресс-службе театра.

«Природа этого слуха нам неизвестна. Спектакли идут, Лия Меджидовна играет», — сообщили РБК в пресс-службе «Современника».

Ахеджакова сообщила РБК, что не в курсе этой ситуации.

Ранее в Telegram-канале Brief появилась информация о том, что спектакли с участием актрисы убирают из репертуара «Современника».

В афише театра указано, что спектакль «Игра в джин», в котором Ахеджакова исполняет главную роль, состоится 24 июля. Других постановок с ее участием, в частности спектаклей «Крутой маршрут» и «Первый хлеб», в афише на июль и начало августа нет.

В 2015 году Киев добавил Лию Ахеджакову в белый список российских деятелей культуры, которые, по мнению украинских властей, поддерживают целостность страны. После начала военной операции на Украине в феврале этого года в Киеве уточнили, что для того, чтобы попасть в этот список, российские актеры и музыканты должны публично призвать власти «немедленно прекратить агрессию против Украины», а также «воздерживаться от любых действий или шагов, которые могли бы свидетельствовать о поддержке агрессии против Украины».

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В конце июня московские власти сменили руководство ряда столичных театров, в том числе и «Современника». На должность директора театра «Современник» был назначен Юрий Кравец, а за «творческую составляющую театра» будет отвечать художественный совет. После смерти Галины Волчек художественным руководителем театра был Виктор Рыжаков.

В московском департаменте культуры пояснили, что «все новые назначения связаны с прекращением трудовых отношений и истечением трудовых договоров с прежним руководством учреждений».

В худсовет вошли артисты Людмила Крылова, Александр Хованский, Алена Бабенко, Светлана Иванова, Сергей Гирин, Иван Стебунов, Полина Рашкина. Ахеджакова говорила, что общего собрания труппы по поводу изменений в руководстве театра не проводилось. «Не знаю, по какому принципу выбирали худсовет, — если это делал Рыжаков, то я ему очень доверяю», — сказала она.