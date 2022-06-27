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Военная операция на Украине ,  
0 

Киев назвал критерии для внесения российских артистов в «белый список»

Музыку участников «белого списка» российских музыкантов можно будет транслировать в общественных местах Украины. Чтобы в него попасть, артистам надо будет подписать специальную декларацию против российской спецоперации
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Министерство культуры и информационной политики Украины сформировало критерии, по которым российских музыкантов будут включать в «белый список»: разрешать трансляцию их произведений в стране. Для этого артистам нужно официально высказаться против российской военной операции, пишет Страна.ua в своем Telegram-канале.

Для того, чтобы войти в «белый список», музыкантам нужно будет подать «декларацию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах». В ней должны содержаться:

  • призыв к российским властям «немедленно прекратить агрессию против Украины»
  • обязательство «воздерживаться от любых действий или шагов, которые могли бы свидетельствовать о поддержке агрессии против Украины»

Аартисты, претендующие на попадание в «белый список», не должны входить в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности республики, который ведет Министерство культуры.

Решение о включении в «белый список» принимает Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Минкультуры.

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Фото:Zuma / ТАСС

19 июня Верховная Рада одобрила запрет публичного исполнения российской музыки, в том числе гастролей российских исполнителей. В рамках закона не разрешается воспроизведение фонограмм, видео, музыкальных клипов российских граждан.

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Через несколько дней замминистра культуры Тарас Шевченко сообщил, что на Украине создадут «белый список» исполнителей, музыку и песни которых можно будет использовать в общественных местах. «Будем смотреть, как будет работать «белый список», поскольку для некоторых российских исполнителей есть возможность сохраниться в украинском пространстве, если они попадут в него. Если они поддерживали Украину, осуждали агрессию», — пояснял Шевченко.

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Фото:Lisa Maree Williams / Getty Images

В списке российских граждан, угрожающих национальной безопасности Украины (был создан в 2014 году), сейчас содержатся 209 фамилий. Среди прочих в перечень попали актеры Леонид Ярмольник, Дмитрий Харатьян и Михаил Пореченков, актрисы Алиса Фрейндлих, Людмила Чурсина и Валентина Талызина, режиссер Карен Шахназаров, певица Юлия Чичерина, продюсер Максим Фадеев, телеведущий Владимир Соловьев и певец Лев Лещенко.

В 2015 году был также создан «белый список» российских деятелей культуры, которые, по мнению Киева, поддерживают территориальную целостность Украины. В Минкультуры республики утверждали, что создание перечня — «знак благодарности и уважения к тем гражданам иностранных государств, которые не побоялись встать на сторону правды, справедливости и простой человеческой совести». Из россиян в первую редакцию вошли музыканты Андрей Макаревич, Земфира, Юрий Шевчук, актеры Олег Басилашвили и Валентин Гафт (умер в 2020 году), Андрей Мягков (умер в 2021 году), актриса Лия Ахеджакова, писатель Борис Акунин и другие.

Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Украина Министерство культуры российские артисты

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