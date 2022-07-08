Московские власти сменили главу четвертого за месяц театра

Евгений Герасимов стал художественным руководителем Театра Луны вместо Сергея Проханова. Проханов стал вторым за месяц отставным худруком в театре, который сам же и создал. Также власти объявили состав худсовета «Современника»

Евгений Герасимов (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Основатель Театра Луны Сергей Проханов покинет пост его художественного руководителя и перейдет на должность президента театра. Новым худруком назначен актер и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов. Об этом сообщает столичный Департамент культуры.

Евгений Герасимов сразу после окончания Щукинского училища служил артистом в театре Маяковского с 1972 по 1980-ый, много снимался в кино, работал на телевидении. На театральную сцену вернулся только в 2016, сыграв две роли в театре «Ленком».

Таким образом, за прошедший месяц своих руководителей лишились уже четыре московских театра. Ранее посты покинули худруки Алексей Агранович («Гоголь-центр»), Иосиф Райхельгауз («Школа современной пьесы») и Виктор Рыжаков («Современник»).

Райхельгауз является создателем «Школы современной пьесы», а Проханов — Театра Луны.

Кроме того, сообщает Депкульт, «Современник» сформировал художественный совет, который вместо худрука теперь будет определять «творческую составляющую театра».

Председателем худсовета избран актер Владислав Ветров, также в состав вошли артисты Людмила Крылова, Александр Хованский, Алена Бабенко, Светлана Иванова, Сергей Гирин, Иван Стебунов, Полина Рашкина.