В Госдуме пообещали ответить Украине и США в случае атаки Крымского моста

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 57,89 (-0,46) Инвестиции, 15 июл, 16:00
Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 57,83 (-0,42) Инвестиции, 15 июл, 16:00
Медведев предупредил угрожающих Крыму украинских политиков о судном дне Политика, 15:56
Сербия отреагировала на отказ Хорватии пустить Вучича в лагерь Ясеновац Политика, 15:51
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:50
Чем виноваты пассажиры в «пьяном» ДТП Партнерский проект, 15:39
Шипулин рассказал, что должен был лететь маршрутом погибшего Малиновского Спорт, 15:37
Медведев поддержал идею приравнять детей Сталинграда к блокадникам Общество, 15:32
Бывший президент WADA рассказал о возможном визите «отравителя Скрипалей» Спорт, 15:27
В Госдуме пообещали ответить Украине и США в случае атаки Крымского моста Политика, 15:18
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Умер многолетний сервисмен сборной России по биатлону Евгений Пермяков Спорт, 15:14
В Третьяковке сообщили, что «Троицу» Рублева в лавре поместили в капсулу Общество, 15:05
Более 1200 грузовиков застряли на границе России и Латвии Политика, 14:55
Без сборов, штрафов и овербуков: что может сервис для деловых поездок РБК и Smartway, 14:50
Минобороны заявило об уничтожении РСЗО HIMARS и склада с ракетами Нarpoon Политика, 14:03
Роскомнадзор заблокировал сайт «Вестника русскоязычной культуры» Политика, 13:55
Военная операция на Украине ,  
0 

В Госдуме пообещали ответить Украине и США в случае атаки Крымского моста

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Если Киев попытается атаковать Крымский мост, то получит от России «такой ответ, что уже не сможет оправиться», США также придется нести ответственность, заявил «РИА Новости» депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» по крымскому региону Михаил Шеремет.

«Попытка атаковать украинскими националистами Крымский мост обернется сокрушительным ударом по центрам принятия решений в Киеве, военной инфраструктуре и каналам логистики поставок оружия», — сказал Шеремет.

Он отметил, что США также понесут ответственность за «провокацию в отношении Крыма», так как они поставляют на Украину летальное оружие

«Россия не будет церемониться с врагами, если США решили стать в их ряды. У нас есть возможности поставить на место американские власти, которые перешли все дозволенные границы», — добавил депутат.

Клишас предложил демилитаризовать всю Украину после слов о Крымском мосте
Политика

Украина неоднократно выступала против сооружения Крымского моста. С начала российской военной операции власти страны заявляли о планах атаки объекта. Так, генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко называл Крымский мост «целью номер один для поражения».

Крымский мост протяженностью 19 км соединяет Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу. Его начали строить в 2016 году и закончили в 2019 году. Сооружение состоит из двух параллельных мостов — автодорожного и железнодорожного.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Marco Prosch / Getty Images Обруч, корсет, упражнения на пресс: помогают ли они уменьшить талию
Статьи
Pro
Как отличить конфликтного кандидата на интервью: 7 признаков
Инструкции
Pro
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images Фастфуд и зарядка для мозга: как держит себя в форме Уоррен Баффетт
Статьи
Pro
Фото: Christopher Furlong / Getty Images Не сошлись характерами: как найти общий язык с непохожим на вас коллегой
Статьи
Pro
Короткая тренировка для офиса. Расслабляем шею и грудной отдел
Видео
Pro
Фото: Shutterstock Нужно ли мыть яйца, овощи и фрукты перед тем, как убрать их в холодильник
Инструкции
Pro
Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск
Статьи
Pro
Капитализм участия. Глобальная экономика, которая работает на прогресс, людей и планету
Саммари

Накануне советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович говорил, что мост может стать объектом поражения ВСУ, когда у Украины «появится первая техническая возможность». По его словам, мост «первой частью проходит по территориальным водам Украины», а его строительство было незаконным.

В Кремле сочли сообщения о возможном ударе по Крымскому мосту «анонсированием возможного террористического акта». Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что российская армия берет «на заметку» все угрозы атак на мост.

Теги
Госдума Украина США Крымский мост Военная операция на Украине
Материалы по теме
Арестович пообещал Крымскому мосту «всякие неприятности»
Политика
Аксенов объяснил задымление у Крымского моста учениями и ДТП
Общество
Лавров заявил, что угрозы атак на Крымский мост взяли на заметку
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter