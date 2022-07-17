В Госдуме пообещали ответить Украине и США в случае атаки Крымского моста

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Если Киев попытается атаковать Крымский мост, то получит от России «такой ответ, что уже не сможет оправиться», США также придется нести ответственность, заявил «РИА Новости» депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» по крымскому региону Михаил Шеремет.

«Попытка атаковать украинскими националистами Крымский мост обернется сокрушительным ударом по центрам принятия решений в Киеве, военной инфраструктуре и каналам логистики поставок оружия», — сказал Шеремет.

Он отметил, что США также понесут ответственность за «провокацию в отношении Крыма», так как они поставляют на Украину летальное оружие

«Россия не будет церемониться с врагами, если США решили стать в их ряды. У нас есть возможности поставить на место американские власти, которые перешли все дозволенные границы», — добавил депутат.

Украина неоднократно выступала против сооружения Крымского моста. С начала российской военной операции власти страны заявляли о планах атаки объекта. Так, генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко называл Крымский мост «целью номер один для поражения».

Крымский мост протяженностью 19 км соединяет Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу. Его начали строить в 2016 году и закончили в 2019 году. Сооружение состоит из двух параллельных мостов — автодорожного и железнодорожного.

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Накануне советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович говорил, что мост может стать объектом поражения ВСУ, когда у Украины «появится первая техническая возможность». По его словам, мост «первой частью проходит по территориальным водам Украины», а его строительство было незаконным.

В Кремле сочли сообщения о возможном ударе по Крымскому мосту «анонсированием возможного террористического акта». Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что российская армия берет «на заметку» все угрозы атак на мост.