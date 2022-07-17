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Клишас предложил демилитаризовать всю Украину после слов о Крымском мосте

Угрозы Киева ударить по Крымскому мосту или самому Крыму показывают, что России необходимо денацифицировать и демилитаризовать всю Украину, заявил в своем Telegram-канале председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Угрозы <...> атаковать Крым или Крымский мост только подтверждают, что денацификацию и демилитаризацию нужно проводить на всей Украине, в противном случае всегда будет сохраняться угроза для нашей территории, наших граждан и инфраструктуры», — написал он. Демилитаризацию и «денацификацию» Украины в качестве основных целей российской спецоперации приводил президент Владимир Путин.

Сенатор отреагировал на слова советника главы офиса украинского президента Алексея Арестовича, который заявил накануне, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут атаковать Крымский мост, как только «появится первая техническая возможность».

«По нему идет снабжение техникой, значит, его надо поломать», — пояснял советник. По словам Арестовича, хотя Киев и дал обещание Западу не бить по объектам на российской территории, оно не распространяется на Крымский мост. Сооружение «первой частью проходит по территориальным водам Украины», поэтому удар по нему не будет противоречить договоренностям, заявил чиновник и допустил, что с мостом «могут случиться всякие неприятности».

Крымский мост соединяет Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу. Его начали строить в 2016 году и закончили в 2019-м. Сооружение состоит из двух параллельных мостов — автодорожного и железнодорожного. Общая протяженность моста составляет 19 км.

Украина не раз выступала против сооружения Крымского моста, а после начала спецоперации грозила нанести по нему удар. Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко называл Крымский мост «целью номер один для поражения», поскольку он служит «путем подтягивания резервов», и призывал его «обрезать». Разрушить мост угрожал и глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

В Кремле в ответ говорили, что Данилов «анонсировал возможный террористический акт». Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что армия берет «на заметку» все угрозы атак на мост, а зампред Совбеза Дмитрий Медведев предлагал Данилову подумать, «что будет ответной целью».

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Крымский мост построили после того, как полуостров Крым стал российским регионом. Это произошло в марте 2014 года, когда на референдуме за отделение от Украины и переход под контроль Москвы проголосовали 96% местных жителей. Киев считает регион оккупированным. В Кремле в ответ на попытки оспорить статус полуострова заявляют, что вопрос о его принадлежности решен.

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