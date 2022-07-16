Конгресс США одобрил законопроект о гарантиях права на аборт

Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о федеральных гарантиях прав на аборты, при этом за принятие инициативы проголосовали чуть больше конгрессменов, чем против (219 против 210). Ни один из республиканцев законопроект не поддержал. Трансляцию голосования вел телеканал C-SPAN.

Инициатива направлена на то, чтобы на законодательном уровне закрепить те гарантии, которые Верховный суда США отменил в конце июня. Так авторы законопроекта рассчитывают фактически свести на нет последствия решения судебной инстанции.

Одновременно с этим была одобрена еще одна схожая инициатива, закрепляющая право женщин выезжать в другой штат, чтобы сделать аборт, если они запрещены в штате их проживания. Ее поддержали 223 законодателя, 205 высказались против. Законопроект одобрили все демократы, к ним присоединились три республиканца.

24 июня Верховный суд США отменил вынесенное 49 лет назад постановление, согласно которому федеральные власти страны гарантируют права на аборт. Решение одобрили пять из шести судей, назначенных консерваторами, судьи от демократов вместе с председателем Джоном Робертсом выступили против.

Многие политики выступили против этого решения. Так, действующий президент США Джо Байден назвал вердикт суда «трагической ошибкой». В ВОЗ заявили о разочаровании таким решением.

В США и Европе прошли протесты из-за произошедшего. Разведывательный отдел Министерства национальной безопасности США предупредил о возросшем риске насилия против судей после решения суда.

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В то же время бывший президент Штатов Дональд Трамп поддержал это решение, назвав его наибольшей «победой для жизни» этого поколения. Он отметил, что произошедшее стало результатом его назначения трех консервативных судей — Нила Горсача, Бретта Кавано и Эми Кони Барретт.