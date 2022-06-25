В США увидели риск всплеска насилия против судей после решения об абортах

Решение Верховного суда США отменить федеральную легализацию абортов увеличивает риск насилия и экстремизма, нацеленного против чиновников, сочли в министерстве нацбезопасности. Байден назвал решение «трагической ошибкой»

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

В США вырос риск случаев насилия против судей и других чиновников федерального правительства в связи с решением Верховного суда об отмене постановления, гарантировавшего право на аборты. Об этом правоохранительные ведомства и службы экстренного реагирования уведомил Разведывательный отдел Министерства национальной безопасности США, пишут CNN и Axios.

В служебной записке Управления разведки и анализа ведомства говорится, что чиновники федерального правительства и штатов «вероятно, подвергаются наибольшему риску насилия в ответ на это решение». «Мы ожидаем, что случаи насилия могут произойти в течение нескольких недель после опубликования решения», — сказано в записке министерства.

В министерстве пояснили, что такой вывод сделан на основании имеющихся данных о случаях вандализма и насилия, которые произошли после публикаций в СМИ в мае, в которых источники изданий сообщали о возможной отмене Верховным судом постановления о праве на аборты. Ведомство также сообщило об опубликованных призывах «воинствующих экстремистов», недовольных решением судей.

«Нам известно по меньшей мере об 11 случаях вандализма с угрозами насилия в отношении религиозных объектов, которые воспринимались как выступающие против абортов», — говорится в записке министерства безопасности.

При этом выросло число нападений на медицинские учреждения, связанные с абортами, указывает Axios на данные Национальной федерации абортов (NAF). По информации организации, в 2021 году количество случаев насилия против сотрудников и пациентов таких учреждений выросло на 128% год к году, на 80% участились угрозы взрывов, поступающие в такие учреждения.

Верховный суд США принял соответствующее решение накануне, 24 июня. Оно отменило постановление 1973 года по делу Кроу против Уэйда, судьи тогда решили, что женщины вправе прерывать беременность по собственному желанию до тех пор, пока плод не станет жизнеспособным.

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В этот раз пять из шести судей-республиканцев выступили за отмену этого постановления, три судьи-демократа и председатель суда Джон Робертс настаивали на обратном. В решении суда указывается, что Конституция США «не дает права на аборт», который представляет собой «глубокий моральный вопрос», полномочия передаются на уровень штатов. Судьи от Демократической партии отметили в совместном заявлении, что это решение Верховного суда ограничивает права женщин и их статус свободных и равноправных граждан.

«Суд буквально перенес Америку на 150 лет назад. На мой взгляд, это печальный день для страны, но это не значит, что борьба окончена», — заявил американский президент Джо Байден, добавив, что суд отнял у американцев конституционное право, которое он уже признал. Решение стало «трагической ошибкой» и «реализацией экстремистской идеологии», подчеркнул Байден. В ВОЗ сообщили о разочаровании из-за решения суда.

Экс-президент Дональд Трамп при этом одобрил произошедшее, указав, что этому поспособствовали назначенные им судьи от республиканцев. «Бог принял решение», — добавил он.