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Си Цзиньпин посетил Синьцзян впервые после обвинений в геноциде уйгуров

Си Цзиньпин
Си Цзиньпин (Фото: Armando Franca / AP)

Председатель КНР Си Цзиньпин посетил Синьцзян-Уйгурский автономный округ Китая, сообщает агентство «Синьхуа». На Западе властей страны много лет обвиняли в геноциде проживающих в регионе уйгуров.

Си побывал в городах Урумчи (столица региона), Турфан и Шихэцзы. Во время двухдневной поездки он посетил Синьцзянский производственно-строительный корпус, Урумчийский международный сухопутный порт, Виноградную долину, руины древнего города Цзяохэ и другие объекты.

Во время визитов он отмечал, что предприятия региона достигли прогресса, и подчеркнул важность дальнейших усилий по их развитию.

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Как пишет Reuters, это первая поездка Си Цзиньпина в регион с 2014 года, когда Запад и ООН стали активно обвинять Китай в ущемлении прав проживающих в округе уйгуров — тюркского народа, который в основном исповедует ислам. Также правящих в стране этнических ханьцев обвиняют в притеснениях проживающих в Синьцзян-Уйгурском регионе казахов, а также других этнических и религиозных меньшинств.

В 2018 году ООН заявила, что располагает множеством достоверных сообщений, что более 1 млн этнических уйгуров в Китае содержатся в месте, напоминающем «огромный лагерь для интернированных, информация о котором содержится в секретности». Еще 2 млн уйгуров и других мусульман, указали в организации, отправлялись в «такие лагеря для идеологической обработки».

На Западе неоднократно называли притеснения уйгуров геноцидом. В частности, с таким заявлением выступил Госдепартамент США. Пекин отвергал подобные обвинения, основной проблемой региона он называл терроризм, а не ущемление прав национальных меньшинств.

Весной 2021-го Европейский союз, США, Великобритания и Канада ввели санкции против китайских официальных лиц, назвав в качестве причины притеснения уйгуров. Китай заявил, что санкции основаны «на лжи и ложной информации о Синьцзяне», и ввели ответные меры, обвинив Запад во вмешательстве во внутренние дела КНР.

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