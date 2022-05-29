Блинкен призвал власти Китая прекратить геноцид уйгуров

Госсекретарь обвинил власти Китая в том, что они помешали визиту комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет. Она приехала в страну после публикации базы данных полиции с записями о преследовании уйгуров

Власти Китая должны прекратить геноцид и преступления против человечности в уйгурском автономном районе Синьцзянь на северо-западе страны, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Его заявление опубликовано на сайте ведомства.

Он указал на то, что США глубоко обеспокоены ситуацией с правами человека в Китае и сообщениями о произвольных задержаниях более чем 1 млн жителей Синьцзяна. По его словам, родственники задержанных говорят о пытках, принудительной стерилизации, секскуальном насилии, принудительном труде при поддержке государства, а также насильственном разлучении детей с родителями.

«Мы вновь призываем КНР немедленно прекратить зверства в Синьцзяне, освободить несправедливо задержанных, дать ответ на пропавших без вести», — сказал Блинкен и добавил, что китайские власти должны также уважать права тибетцев в Гонконге.

Госсекретарь сообщил, что власти Китай пытались помешать визиту верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет в страну 28 мая. Пекин создал для ее команды такие условия, что комиссар не смогла провести полную и независимую оценку ситуации в республике.

«Жителей Синьцзяна предупредили, чтобы они не жаловались и не говорили открыто об условиях в регионе, о том, что власти не предоставляют никакой информации о местонахождении сотен пропавших без вести уйгуров и условиях содержания под стражей более 1 млн человек», — заявил Блинкен.

Он подчеркнул, что Бачелет не смогла пообщаться с людьми, которых отправили в другие провинции Китая по программе по переводу рабочей силы. Политик потребовал разрешить конфиденциальные встречи комиссара с родственниками уйгуров и других национальных меньшинств Синьцзяна, которым запрещено выезжать за пределы района.

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Сама Бачелет рассказала, что высказала властям Китая опасения из-за нарушений прав человека, подняла вопросы по поводу влияния мер борьбы с терроризмом и деракализации на права уйгуров и других мусульманских меньшинств. Отчет о ее поездке опубликован в аккаунте управления по правам человека в Twitter.

Коммунистическая партия Китая присоединила территорию района Синьцзянь в 1949 году. Исторически на ней проживали уйгуры — коренной народ Восточного Туркестана. В отличие от китайцев, которые исповедуют даосизм и буддизм, уйгуры относятся к мусульманам-суннитам. С 2018 года ООН и другие западные страны не раз обвиняли власти Китая в их притеснении. Они заявляли, что уйгуров отправляют в трудовые лагеря и заставляет отказаться от религии и языка, а также вводили санкции против лиц из правительства. Пекин называл эти данные ложью.

24 мая этого года неизвестный хакер опубликовал файлы из компьютерных систем полицейских управлений Синьцзяна, писали USA Today и BBC. Они содержали более 5 тыс. фотографий уйгуров из полицейских отделов в 2018 году. Люди находились под стражей или были задержаны для сбора биометрических данных. В базе данных оказались фотографии с тюремными охранниками, у которых были дубинки и винтовки, а также снимки задержанных со следами избиений на теле.

Помимо фотографий, среди документов были стенограммы речей. Один из чиновников призывал относиться к уйгурам как к преступникам. Также база содержала сведения о персонале лагерей, данные о заключении более 20 тыс. уйгуров. Их обвиняли в прослушивании незаконных лекций, экстремистских мыслях, сильных религиозных наклонностях и заключали под стражу из-за семейных и социальных связей.

Пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэньъюй заявил, что власти противодействуют терроризму, радикализации и сепаратизму, а принимаемые меры не касаются прав человека и религии. Он также предположил, что данные о базе с уйгурами являются фейковыми.