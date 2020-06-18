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Политика ,  
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МИД Китая ответил на решение США о санкциях из-за уйгуров

Принятие Соединенными Штатами закона о введении санкций в отношении китайских граждан и организаций за нарушения прав уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) на северо-западе страны противоречит нормам международного права и означает грубое вмешательство во внутренние дела страны. Соответствующее заявление размещено на сайте МИД КНР.

«Правительство и народ КНР выражают в связи с этим решительное недовольство и категорический протест», — говорится в заявлении.

В министерстве отметили, что проблемой СУАР является не ущемление прав национальных меньшинств, а терроризм. Закон США «преднамеренно дискредитировал» ситуацию с правами человека в регионе, подчеркнули в ведомстве.

Трамп подписал закон о санкциях из-за нарушения прав уйгуров в Китае
Политика

Накануне, 17 июня, президент США Дональд Трамп подписал закон, который позволяет вводить санкции в отношении китайских должностных лиц или организаций, которые, как считают в Вашингтоне, нарушают права уйгуров или других групп мусульман. Закон предусматривает два вида ограничений — заморозку активов и визовые ограничения.

Уйгуры — тюркский народ, проживающий в регионе Синьцзян-Уйгурский на территории Китая. По данным Организации Объединенных Наций (ООН), около 1 млн уйгуров в Китае пребывают в лагерях «для идеологической обработки».

Теги: США, Китай
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