МИД Китая ответил на решение США о санкциях из-за уйгуров

Принятие Соединенными Штатами закона о введении санкций в отношении китайских граждан и организаций за нарушения прав уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) на северо-западе страны противоречит нормам международного права и означает грубое вмешательство во внутренние дела страны. Соответствующее заявление размещено на сайте МИД КНР.

«Правительство и народ КНР выражают в связи с этим решительное недовольство и категорический протест», — говорится в заявлении.

В министерстве отметили, что проблемой СУАР является не ущемление прав национальных меньшинств, а терроризм. Закон США «преднамеренно дискредитировал» ситуацию с правами человека в регионе, подчеркнули в ведомстве.

Накануне, 17 июня, президент США Дональд Трамп подписал закон, который позволяет вводить санкции в отношении китайских должностных лиц или организаций, которые, как считают в Вашингтоне, нарушают права уйгуров или других групп мусульман. Закон предусматривает два вида ограничений — заморозку активов и визовые ограничения.