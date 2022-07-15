Роспотребнадзор напомнил о ПЦР-тесте для возвращающихся из-за рубежа

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Россияне, которые прилетают из-за границы, должны сдавать ПЦР-тест, если они не имеют сертификата о вакцинации или о перенесенном заболевании, указал Роспотребнадзор.

«Роспотребнадзор напоминает, что требования по прохождению ПЦР-тестирования при прибытии из-за рубежа через воздушные пункты пропуска для граждан России, у которых нет сертификата о вакцинации или о перенесенном заболевании, остаются без изменений», — говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

Тест нужно сдать в течение трех дней после прибытия в Россию, также въезжающие должны заполнить специальную анкету. Самоизоляция после сдачи теста не требуется.

Не понадобится сдавать тест тем, кто приезжает в Россию по суше, — это касается как россиян, так и граждан стран Евразийского экономического союза.

С 15 июля Россия отменила все COVID-ограничения на пересечение границ, однако для иностранцев (кроме граждан Белоруссии) сохранилось требование о сдаче ПЦР-теста при прибытии в страну воздушным транспортом.

Отмена большинства коронавирусных ограничений стала возможна на фоне длительного снижения заболеваемости, однако в последние дни, 13–15 июля, наблюдается рост числа новых случаев. 14 июля впервые более чем за месяц выявили более 4 тыс. заражений, Роспотребнадзор указывал, что ожидает увеличения количества заболевших из-за распространения новых подвидов омикрон-штамма.