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Военная операция на Украине ,  
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В ЛНР сообщили о намерении Украины вывести войска из Северска

Фото: Scott Olson / Getty Images
Фото: Scott Olson / Getty Images

Вооруженные силы Украины получили распоряжение покинуть город Северск в ДНР, сообщил в Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

«Украинским командованием принято решение о поэтапном выводе своих подразделений с населенного пункта Северск. Согласно боевому распоряжению позиции следует покидать скрытно, и отходить мелкими группами», — написал Марочко.

Накануне, 14 июля, первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что согласно заявлениям «официальных лиц ЛНР и по источникам от наших военнослужащих», Северск, который находится в 50 км от Славянска, находится под оперативным контролем военных ДНР и России. По словам Безсонова, бои шли на окраинах города, и украинские военные «по всей площади» находились под прицельным огнем. Бои за город начались 3 июля.

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В ходе спецоперации Россия взяла под полный контроль территорию ЛНР, 3 июля об этом президенту Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу. В ДНР под контролем Украины остается около половины территории области.

В районе Северска также идут бои за находящийся на 20 км южнее город Соледар. 13 июля в ЛНР сообщили, что союзные силы зашли в город, вынудив «вэсэушников бежать в разные направления».

Теги
ЛНР ДНР Украина Военная операция на Украине
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