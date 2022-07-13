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В ЛНР заявили о заходе союзных сил в Соледар

Силы ЛНР и российские военные зашли в городскую черту Соледара, который находится в 20 км от Северска. Ранее в ЛНР говорили, что готовятся к зачистке города
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Военные ЛНР и России зашли в город Соледар в контролируемой Киевом части Донецкой области, сообщил ТАСС помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев.

«Наши войска успешно зашли в городскую черту Соледара и заставили вэсэушников бежать в разные направления. <...> Похоже, что через пару дней Соледар будет свободен», — сказал он.

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Ранее 13 июля глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что подразделения союзных сил продолжают продвигаться в направлении Северска и Соледара. Города находятся в Бахмутском районе Донецкой области, между ними около 20 км.

Два дня назад посол ЛНР в России Родион Мирошник рассказал, что военные готовятся к зачистке Северска. Штурмовые подразделения пока не вошли в город, но находятся близко, отмечал он.

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Фото:Александр Река / ТАСС

О начале боев за Северск в ЛНР заявили 3 июля. Позднее силы ЛНР совместно с российскими военными взяли под контроль село Григорьевка неподалеку от города, где находился укрепрайон украинских вооруженных сил. Также был нанесен ракетный удар по скоплению украинских военных на окраине Северска.

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