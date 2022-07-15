Бербок исключила ослабление санкций против России из-за угрозы шантажа

Германия не будет ослаблять санкции против России, потому что даже это не обеспечило бы поставки газа, а привело бы к двойному шантажу, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время своего выступления в Бремене, передает mittelhessen.de.

Даже такой шаг не обеспечил бы поставки газа из России, «но мы были бы вдвойне открыты для шантажа», сказала Бербок.

Она подчеркнула, что Германия будет поддерживать Украину «до тех пор, пока ей это необходимо». «И именно поэтому мы также сохраним эти санкции и в то же время обеспечим, чтобы наше общество не было разделено», — добавила глава немецкого МИДа.

В начале мая Бербок говорила, что для отмены санкций России нужно не только прекратить боевые действия на Украине, но и вывести свои войска с ее территории. По ее мнению, миропорядок в Европе «был безвозвратно подорван» с началом российской военной операции. Поэтому «как бы мы ни хотели», нельзя вернуться к временам до 24 февраля, отмечала министр.

С конца февраля страны ЕС, США, Великобритания, Канада, Япония и другие государства ввели несколько раундов санкций против России. Меры затронули в том числе банковский сектор, экспортно-импортные ограничения, отдельных политиков, чиновников и бизнесменов. Сейчас Евросоюз готов седьмой пакет санкций.

14 июля Euractiv со ссылкой на нескольких европейских дипломатов сообщил, что новые ограничения могут быть представлены в течение недели. По данным издания, Брюссель планирует запретить импорт российского золота и расширить список запрещенных для экспорта в Россию товаров двойного назначения, в санкционные списки могут попасть физические и юридические лица, так или иначе связанные с российским президентом Владимиром Путиным.