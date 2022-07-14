Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 июля
EUR ЦБ: 58,9 (+0,14) Инвестиции, 13 июл, 16:17
Курс доллара на 14 июля
USD ЦБ: 58,53 (-0,32) Инвестиции, 13 июл, 16:17
WSJ узнала подробности сделки по вывозу украинского зерна Политика, 08:49
«Хочу отдать почку»: почему нужно изменить закон о пересадке органов Партнерский проект, 08:48
Потерявший лидера клуб НХЛ продлил контракт с российским защитником Спорт, 08:37
Покупатель речных трамваев для Москвы подал в суд на верфь Лебедева Бизнес, 08:30
Северная Корея объявила о развитии дружеских отношений с ДНР и ЛНР Политика, 08:29
Япония отходит от экономического курса Синдзо Абэ. Что будет с иеной Pro, 08:22
Коротко и дорого: как заработать на «красивых» автомобильных номерах Партнерский проект, 08:19
В NASA назвали близкой к финалу работу по перекрестным полетам на МКС Технологии и медиа, 08:07
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Овечкина лишили друга. От каких российских игроков отказались клубы НХЛ Спорт, 08:00
Российские компании нашли трасти на замену Citibank и Bank of New York Финансы, 08:00
Работа для подростка: как раннее трудоустройство помогает строить карьеру Партнерский проект, 07:51
FT объяснила проблемы с транзитом в Калининград неясными формулировками Политика, 07:44
На Украине погиб командир дивизии из Волгограда Общество, 07:40
Посольство в США назвало фейком изъятие паспортов у украинцев Общество, 07:13
Политика ,  
0 

Северная Корея объявила о развитии дружеских отношений с ДНР и ЛНР

Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Северная Корея готова развивать дружеские отношения с Донецкой и Луганской народными республиками, после того как признала их независимость, передает Центральной телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Корея намерена развивать национальные отношения с этими странами в соответствии с принципами независимости, мира и дружбы», — отметил министр иностранных дел КНДР Ри Сон Гвон в письме главам МИД республик.

КНДР признала ДНР и ЛНР
Политика
Ольга Макеева и Син Хон Чхоль (справа налево)

ДНР и ЛНР объявили о независимости после референдума в 2015 году. Украинские власти не признали его результаты и стали называть Донецкую и Луганскую области временно оккупированными территориями.

Первой независимость республик признала Россия в феврале этого года. Кроме нее, то же самое сделали власти Сирии, частично признанных Южной Осетии и Абхазии.

Северная Корея признала независимость ДНР и ЛНР 13 июля, сообщало посольство КНДР в России. Северокорейский посол Син Хон Чхоль рассказал о таком решении на встрече с послом ДНР Ольгой Макеевой. Вскоре он должен встретиться с послом ЛНР Родионом Мирошником.

Глава ДНР Денис Пушилин назвал решение КНДР «еще одной победой дипломатии» и указал на то, что международный статус республики и ее государственность продолжают укрепляться. Он отметил, что стороны будут развивать отношения в сфере экономики.

Украина объявила о разрыве дипломатических отношений с КНДР
Политика
Северная Корея.&nbsp;Пхеньян

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Рынок США падает. Пора «выкупать дно» или оно впереди — мнения экспертов
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock «На дне». Какие российские активы способны на рост несмотря на санкции
Статьи
Pro
Очень плохой прогноз: как дефицит импортных метеоприборов бьет по бизнесу
Прогнозы
Pro
Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск
Статьи
Pro
Как компании выигрывали суды с сотрудниками благодаря КЭДО: три кейса
Кейсы
Pro
О чем не забыть при расчете налоговой базы за первое полугодие 2022 года
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Вас здесь знать не знают: как компании выстроить репутацию в новой стране
Инструкции
Pro
Фото: Christian Burri / Unsplash Восемь способов загубить отпуск и как этого не допустить
Инструкции

Украинский МИД счел признание независимости республик Донбасса недружественным шагом и заявил о разрыве дипломатических отношений с Северной Кореей. Ведомство обвинило власти КНДР в попытке подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины. При этом Киев назвал признание «ничтожным» и подчеркнул, что оно не имеет юридических последствий и не изменит границы Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководство страны будет реагировать на признание «очень жестко на всех уровнях».

Теги
КНДР Северная Корея ДНР ЛНР Украина
Материалы по теме
КНДР признала ДНР и ЛНР
Политика
Украина объявила о разрыве дипломатических отношений с КНДР
Политика
Зеленский пообещал жесткую реакцию на признание Северной Кореей ДНР и ЛНР
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter