Северная Корея объявила о развитии дружеских отношений с ДНР и ЛНР

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Северная Корея готова развивать дружеские отношения с Донецкой и Луганской народными республиками, после того как признала их независимость, передает Центральной телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Корея намерена развивать национальные отношения с этими странами в соответствии с принципами независимости, мира и дружбы», — отметил министр иностранных дел КНДР Ри Сон Гвон в письме главам МИД республик.

ДНР и ЛНР объявили о независимости после референдума в 2015 году. Украинские власти не признали его результаты и стали называть Донецкую и Луганскую области временно оккупированными территориями. Первой независимость республик признала Россия в феврале этого года. Кроме нее, то же самое сделали власти Сирии, частично признанных Южной Осетии и Абхазии.

Северная Корея признала независимость ДНР и ЛНР 13 июля, сообщало посольство КНДР в России. Северокорейский посол Син Хон Чхоль рассказал о таком решении на встрече с послом ДНР Ольгой Макеевой. Вскоре он должен встретиться с послом ЛНР Родионом Мирошником.

Глава ДНР Денис Пушилин назвал решение КНДР «еще одной победой дипломатии» и указал на то, что международный статус республики и ее государственность продолжают укрепляться. Он отметил, что стороны будут развивать отношения в сфере экономики.

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Украинский МИД счел признание независимости республик Донбасса недружественным шагом и заявил о разрыве дипломатических отношений с Северной Кореей. Ведомство обвинило власти КНДР в попытке подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины. При этом Киев назвал признание «ничтожным» и подчеркнул, что оно не имеет юридических последствий и не изменит границы Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководство страны будет реагировать на признание «очень жестко на всех уровнях».

