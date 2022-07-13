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Два перехода на станции БКЛ в Москве построят горным способом

Фото: stroi.mos.ru
Фото: stroi.mos.ru

Два подземных пешеходных перехода на Большой кольцевой линии метро (БКЛ) строятся горным способом. Они свяжут уже открытые станции «Авиамоторная» и «Электрозаводская» с одноименными станциями радиальных веток. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В ходе реализации программы развития столичного метрополитена при строительстве подземных тоннелей помимо механизированной щитовой проходки применяется горный способ. В частности, такой метод используется при создании двух межстанционных переходов на Большой кольцевой линии», — заявил заммэра.

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Фото:пресс-служба Департамента транспорта Москвы

По словам Бочкарева, метод применяется преимущественно при сооружении вспомогательных объектов, например, переходов, сбоек, камер съездов, вентиляционных камер, технических и подсобных помещений. В этом случае, объясняет он, механизированная проходка нецелесообразна ввиду небольших габаритов и специфической траектории строящихся тоннелей.

«При этом дополнительно строители обращаются к специальным методам стабилизации грунтов и горных пород. Это делается, чтобы обеспечить безопасность горнопроходческих работ и исключить их влияние на городскую инфраструктуру», — отметил Андрей Бочкарёв.

Генеральный директор «Мосинжпроекта» (холдинг является оператором программы развития московского метрополитена) Юрий Кравцов добавил, что в настоящее время проходка горным способом ведется также на других площадках строящегося метро Москвы в непосредственной близости с уже функционирующими участками. Он уточнил, что к проходке горным способом прибегают при строительстве оборотных тупиков около станции «Новаторская» Троицкой линии метро. Старт проходки состоялся в начале 2022 года и на данный момент путь пройден наполовину, уточнил гендиректор компании.

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«Еще один объект такого рода — ствол шахты на строящейся Рублёво-Архангельской линии между будущей станцией «Звенигородская» и действующей станцией «Шелепиха» БКЛ. Готовность вертикальной выработки оценивается на две трети», — отметил Кравцов. Всего метростроителям предстоит пройти таким образом 324 погонных метра в течение года. Более 250 метров из них уже пройдено за первое полугодие.

Большая кольцевая — строящаяся линия Московского метрополитена. Она соединит существующие и строящиеся радиальные ветки столичной подземки на расстоянии 10 км от действующей Кольцевой линии. Всего на Большом кольце будет 31 станция, 22 из них уже принимают пассажиров. Ранее сообщалось, что на станции «Марьина Роща» БКЛ начались пусконаладочные работы на самых длинных в столичной подземке эскалаторах. «Марьина Роща» БКЛ строится на глубине около 70 м. Она станет самой глубокой станцией БКЛ и второй по глубине в московской подземке (глубже только «Парк Победы» — 84 м).
 

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