На БКЛ начали пусконаладку самого длинного в московском метро эскалатора

Эскалатор на строящейся станции «Марьина роща» (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

На станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро начались пусконаладочные работы на самых длинных в столичной подземке эскалаторах. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Он напомнил, что станция «Марьина Роща» БКЛ строится на глубине около 70 м.



«В первую очередь начнется пусконаладка соединяющих вестибюль с платформенным участком четырех 130-метровых эскалаторов — самых длинных в Московском метрополитене», рассказал вице-мэр. Будет также проведена очистка направляющих ступеней и цепей.

Вслед за этим приступят к запуску четырех остальных эскалаторов длиной 30 м каждый. Они расположены в зоне пересадки и соединяют строящуюся станцию «Марьина Роща» Большого кольца с действующей «Марьиной Рощей» Люблинско-Дмитровской линии. «Сейчас на потолке наклонного хода, в котором расположены эскалаторы, завершается монтаж водозащитных зонтов», — сообщил Бочкарев.



На базе «Марьиной Рощи» БКЛ будет создан транспортно-пересадочный узел, в состав которого войдет действующая станция салатовой ветки и платформа МЦД-2, рассказал генеральный директор АО «Мосинжпроект», который является генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком строительства новых линий и станций столичного метро, Юрий Кравцов.

Он уточнил, что на станции «Марьина Роща» БКЛ полностью завершены монолитные работы, уложено верхнее строение пути, ведется архитектурная отделка платформы. Глава инжинирингового холдинга проинформировал, что на платформе и в зоне пересадки завершена укладка гранита на полу, монтируются мраморные панели на стенах и водозащитные зонты на потолках, ведется подготовка к покраске путевых стен. Одновременно с этим идет монтаж инженерных систем, а также раскладка кабельно-проводниковой продукции.

Длина Большой кольцевой линии столичного метро составит более 70 км, она будет включать 31 станцию, 22 из них уже принимают пассажиров. Станция «Марьина Роща» входит в состав северо-восточного участка, в рамках которого также возводятся станции «Сокольники» и «Рижская», а также соединительная ветка в электродепо «Нижегородское». Уже построенные станции данного участка «Авиамоторная», «Лефортово» и «Электрозаводская» пока работают в составе Некрасовской линии метро.

По данным столичных властей, «Марьина Роща» будет самая глубокая станция БКЛ (эскалаторы будут спускать пассажиров на глубину 64,5 м) и вторая по глубине в московской подземке (глубже только «Парк Победы» — 84 м).