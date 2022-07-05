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На БКЛ начали пусконаладку самого длинного в московском метро эскалатора

Эскалатор на строящейся станции &laquo;Марьина роща&raquo;
Эскалатор на строящейся станции «Марьина роща» (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

На станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро начались пусконаладочные работы на самых длинных в столичной подземке эскалаторах. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Он напомнил, что станция «Марьина Роща» БКЛ строится на глубине около 70 м.

«В первую очередь начнется пусконаладка соединяющих вестибюль с платформенным участком четырех 130-метровых эскалаторов — самых длинных в Московском метрополитене», рассказал вице-мэр. Будет также проведена очистка направляющих ступеней и цепей.

На станции БКЛ «Сокольники» в Москве завершили монтаж эскалаторов
Общество
Фото:stroi.mos.ru

Вслед за этим приступят к запуску четырех остальных эскалаторов длиной 30 м каждый. Они расположены в зоне пересадки и соединяют строящуюся станцию «Марьина Роща» Большого кольца с действующей «Марьиной Рощей» Люблинско-Дмитровской линии. «Сейчас на потолке наклонного хода, в котором расположены эскалаторы, завершается монтаж водозащитных зонтов», — сообщил Бочкарев.

На базе «Марьиной Рощи» БКЛ будет создан транспортно-пересадочный узел, в состав которого войдет действующая станция салатовой ветки и платформа МЦД-2, рассказал генеральный директор АО «Мосинжпроект», который является генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком строительства новых линий и станций столичного метро, Юрий Кравцов.

На станции БКЛ «Нагатинский затон» в Москве начали монтаж мозаичных рыб
Общество
Фото:Стройкомплекс Москвы

Он уточнил, что на станции «Марьина Роща» БКЛ полностью завершены монолитные работы, уложено верхнее строение пути, ведется архитектурная отделка платформы. Глава инжинирингового холдинга проинформировал, что на платформе и в зоне пересадки завершена укладка гранита на полу, монтируются мраморные панели на стенах и водозащитные зонты на потолках, ведется подготовка к покраске путевых стен. Одновременно с этим идет монтаж инженерных систем, а также раскладка кабельно-проводниковой продукции.

Длина Большой кольцевой линии столичного метро составит более 70 км, она будет включать 31 станцию, 22 из них уже принимают пассажиров. Станция «Марьина Роща» входит в состав северо-восточного участка, в рамках которого также возводятся станции «Сокольники» и «Рижская», а также соединительная ветка в электродепо «Нижегородское». Уже построенные станции данного участка «Авиамоторная», «Лефортово» и «Электрозаводская» пока работают в составе Некрасовской линии метро.

По данным столичных властей, «Марьина Роща» будет самая глубокая станция БКЛ (эскалаторы будут спускать пассажиров на глубину 64,5 м) и вторая по глубине в московской подземке (глубже только «Парк Победы» — 84 м).

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