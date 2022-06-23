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Город ,  

Почти 1 млн москвичей получат новые маршруты благодаря 9 станциям БКЛ

Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы
Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы

Девять новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро, которые запланированы к открытию в следующем году, улучшат транспортную доступность для почти 1 млн жителей девяти районов столицы, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Речь идет о новых участках Большого кольца метро. Это станции «Варшавская» и «Каширская», которые сейчас находятся на реконструкции, а также еще семь, возводимых в рамках проекта БКЛ: «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники», «Текстильщики», «Сокольники», «Рижская» и «Марьина Роща».

Платформу станции БКЛ «Варшавская» в Москве отделали гранитом и мрамором
Общество
Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

«Новые станции БКЛ улучшат транспортную доступность для почти 1 млн жителей 9 районов столицы. У горожан появятся новые маршруты, которые позволят экономить до 45 минут в день, а линии метро разгрузятся до 25%. БКЛ пройдет через 34 района столицы, где проживают 3,3 млн москвичей, для которых откроются новые транспортные возможности», — сказал заммэра.

Ранее сообщалось, что работа над Варшавской (бывшая Каховская ветка) находится в завершающей стадии: платформы облицованы гранитом и мрамором, осталось завершить отделку западного и восточного вестибюлей. Детали отделки станции Кленовый бульвар тоже известны: в её оформлении используют легкие сотовые панели повышенной прочности в форме сот, из легированного алюминия с поверхностью «Суперзеркало».

Открывшийся участок БКЛ в Москве связал семь линий и две станции МЦД
Общество
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Большая кольцевая линия столичного метро пройдет через 34 района Москвы, в которых в общей сложности проживает 3,3 млн горожан. Она пролегает на удалении порядка десяти километров от действующей Кольцевой линии столичной подземки. К настоящему моменту открыты 22 станции из 31. Оставшиеся девять замкнут Большое кольцо.

Теги
Москва метрополитен Строительство Максим Ликсутов

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Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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