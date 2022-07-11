Володин объяснил созыв внеочередного заседания Госдумы

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На внеочередном пленарном заседании Госдумы планируется рассмотреть правительственные проекты, внесенные в этом месяце, чтобы не оставлять их на осень, поскольку они касаются поддержки экономики и соцзащиты. Об этом сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

«На нем планируется рассмотреть инициативы правительства и депутатов по поддержке граждан и экономики», — заявил Володин. Он пояснил, что с 4 июля на рассмотрение Госдумы поступило 42 законопроекта, а за две недели их общее число составило 86.

«Наша задача — не оставлять их на осень, а постараться рассмотреть как можно быстрее», — добавил Володин.

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