Володин предложил депутатам поехать в отпуск в ДНР или ЛНР

Депутаты в Донбассе могут заняться вопросами оказания помощи ДНР и ЛНР и решением проблем их жителей, считает Володин

Вячеслав Володин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Депутаты Госдумы после окончания весенней сессии могут поехать в отпуск в Донецкую или Луганскую народные республики и обсудить там вопросы помощи Донбассу, заявил на последнем заседании сессии председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

«Будет время, когда нет пленарных заседаний. Поэтому можно совершенно спокойно, без пропусков пленарных заседаний, поехать в ДНР и ЛНР и вместе с коллегами, которые к нам приезжали, обсуждать вопросы, связанные с оказанием помощи Донбассу, решением вопросов людей», — отметил он (цитата по ТАСС).

Володин также упомянул россиян, которые «пережидают» сложные времена за границей. «Тот, кто любит свою страну, не уезжает, в сложное время не оставляет ее один на один с вызовами. <...> Чем дольше пережидают на теплых пляжах непростое время, тем сложнее будет вернуться», — сказал Володин.

Ранее Донбасс и перешедшие под контроль России украинские территории посещали секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, ставший куратором отношений с ДНР и ЛНР.

Российские регионы стали брать шефство над населенными пунктами или районами Донецкой и Луганской народных республик, об этом объявили уже не менее 18 регионов.



