Матвиенко заявила о готовности Совфеда «собраться в любой момент»

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июля
EUR ЦБ: 61,81 (-0,24) Инвестиции, 16:19
Курс доллара на 12 июля
USD ЦБ: 61,3 (+0,04) Инвестиции, 16:19
Уход и доход: как помочь семьям людей с инвалидностью Партнерский проект, 21:21
Роджер Федерер намекнул на завершение карьеры Спорт, 21:15
Умер автор музыкальной темы бондианы Монти Норман Общество, 21:14
АФК «Система» объявила об уходе Чирахова с поста президента Бизнес, 21:08
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:06
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:56
Еда и макияж: как заставить водителей не отвлекаться от дороги Партнерский проект, 20:55
Кулеба попросил Запад выделить оружие после указа Путина о гражданстве Политика, 20:49
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Экс-футболисту «Спартака» Мостовому предложили возглавить клуб Медиалиги Спорт, 20:42
Зеленский предложил разрешить полякам пребывание на Украине на 18 месяцев Политика, 20:35
«Будильник» для водителя: решение проблемы усталости за рулем Партнерский проект, 20:26
В «Милане» назвали ложью сообщения об интересе к Миранчуку Спорт, 20:21
На Украине пообещали начать новый футбольный чемпионат 23 августа Спорт, 20:18
Матвиенко заявила о готовности Совфеда «собраться в любой момент» Политика, 20:14
Политика ,  
0 

Матвиенко заявила о готовности Совфеда «собраться в любой момент»

Матвиенко не увидела на повестке Госдумы вопросов, относящихся к компетенции Совфеда
Матвиенко посоветовала дождаться 15 июля, когда Госдума проведет внеочередное заседание. Володин ранее пояснил, что нижняя палата рассмотрит проекты по поддержке экономики и соцзащите

Video

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не видит вопросов, которые относятся к компетенции верхней палаты и потребуют сбора сенаторов на внеплановое заседание. Об этом она сказала, отвечая на вопрос о внеплановом заседании Госдумы, назначенном на 15 июля.

«Пока, честно говоря, я не вижу вопросов, которые относятся к компетенции Совета Федерации или могут быть отнесены. Давайте дождемся 15 июля», — сказала Матвиенко. По ее словам, Совфед «готов в любой момент собраться», у верхней палаты отработана четкая система.

При этом она посоветовала «не гадать на кофейной гуще» и добавила, что, если на повестке не будет вопросов, относящихся к компетенции верхней палаты, она собираться не будет.

Володин объяснил созыв внеочередного заседания Госдумы
Политика
Фото:Олег Яковлев / РБК

Совет Госдумы принял решение назначить внеочередное пленарное заседание нижней палаты ранее 11 июля. Оно намечено на 12:00 15 июля, за два часа до этого пройдет еще одно заседание Совета Госдумы, сообщал источник РБК. Председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснил, что нижняя палата планирует рассмотреть законопроекты, касающиеся поддержки экономики и социальной защиты граждан и военных, чтобы не оставлять их на осень. Он добавил, что за две недели в Госдуму поступило 86 инициатив.

Весенняя сессия Госдумы завершилась 6 июля. На последнем заседании Володин предложил депутатам в отсутствие пленарных заседаний отправиться в ДНР и ЛНР и там заняться оказанием помощи и решением вопросов жителей.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Unsplash Китайские электрокары вытесняют лидеров автопрома. Как на этом заработать
Статьи
Pro
Драйв. Что на самом деле нас мотивирует
Саммари
Pro
Фото: David Ryder / Getty Images Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса
Статьи
Pro
Фото: Sebastien Mouilleau / Unsplash Ваши споры с подростком оканчиваются скандалами. Что вы делаете не так
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Что такое амнистия капитала и зачем она нужна владельцам криптовалют
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как новому руководителю стать своим: четыре правила и десять табу
Инструкции
Pro
Фото: Unsplash Палеодиета. Ешьте то, что предназначено природой, чтобы снизить вес и укрепить здоровье
Саммари
Pro
Фото: Shutterstock Налоги в Молдове: в каких случаях можно получить льготы
Статьи

Законодательный процесс в России предполагает, что одобренные Госдумой законы должен рассмотреть Совфед. После одобрения верхней палатой закон считается принятым и подлежит подписанию президентом. Согласно ст. 106 Конституции, обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат принятые Госдумой законы по вопросам федерального бюджета, федеральных налогов и сборов, финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирования, денежной эмиссии, ратификации и денонсации международных договоров, статуса и защиты государственной границы России, войны и мира. Консультация с верхней палатой также нужна для назначения министров силового блока, в том числе обороны и внутренних дел, генпрокурора и его заместителей. Совфед завершил весеннюю сессию 8 июля.

Авторы
Теги
Персоны
Юлия Выродова Юлия Выродова
Валентина Матвиенко Совфед Госдума

Валентина Матвиенко

политик, спикер Совета Федерации

7 апреля 1949 года
Материалы по теме
Володин объяснил созыв внеочередного заседания Госдумы
Политика
Совет Госдумы назначил внеочередное заседание парламента
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter