Матвиенко заявила о готовности Совфеда «собраться в любой момент»
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не видит вопросов, которые относятся к компетенции верхней палаты и потребуют сбора сенаторов на внеплановое заседание. Об этом она сказала, отвечая на вопрос о внеплановом заседании Госдумы, назначенном на 15 июля.
«Пока, честно говоря, я не вижу вопросов, которые относятся к компетенции Совета Федерации или могут быть отнесены. Давайте дождемся 15 июля», — сказала Матвиенко. По ее словам, Совфед «готов в любой момент собраться», у верхней палаты отработана четкая система.
При этом она посоветовала «не гадать на кофейной гуще» и добавила, что, если на повестке не будет вопросов, относящихся к компетенции верхней палаты, она собираться не будет.
Совет Госдумы принял решение назначить внеочередное пленарное заседание нижней палаты ранее 11 июля. Оно намечено на 12:00 15 июля, за два часа до этого пройдет еще одно заседание Совета Госдумы, сообщал источник РБК. Председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснил, что нижняя палата планирует рассмотреть законопроекты, касающиеся поддержки экономики и социальной защиты граждан и военных, чтобы не оставлять их на осень. Он добавил, что за две недели в Госдуму поступило 86 инициатив.
Весенняя сессия Госдумы завершилась 6 июля. На последнем заседании Володин предложил депутатам в отсутствие пленарных заседаний отправиться в ДНР и ЛНР и там заняться оказанием помощи и решением вопросов жителей.
Законодательный процесс в России предполагает, что одобренные Госдумой законы должен рассмотреть Совфед. После одобрения верхней палатой закон считается принятым и подлежит подписанию президентом. Согласно ст. 106 Конституции, обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат принятые Госдумой законы по вопросам федерального бюджета, федеральных налогов и сборов, финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирования, денежной эмиссии, ратификации и денонсации международных договоров, статуса и защиты государственной границы России, войны и мира. Консультация с верхней палатой также нужна для назначения министров силового блока, в том числе обороны и внутренних дел, генпрокурора и его заместителей. Совфед завершил весеннюю сессию 8 июля.