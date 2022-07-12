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В Кремле заявили, что слова Валенсы не повлияют на суверенитет России

Песков: слова Валенсы о необходимости «расчленить» Россию не повлияют на ее суверенитет
Лех Валенса
Лех Валенса (Фото: Tytus Żmijewski / Polska Agencja Prasowa / Global Look Press)

Заявления бывшего президента Польши Леха Валенсы о необходимости «расчленить» Россию, не способны повлиять на ее суверенитет, заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее Валенса, являющийся также лауреатом Нобелевской премии мира, заявил, что «даже если Украина победит», мир не станет безопасным без изменений в России. По его словам, для решения проблемы нужно «поднять восстание» 60 народов, чтобы «расчленить» Россию и сократить численность ее населения до 50 млн человек.

В связи с этим у Пескова спросили, могут ли высказывания Валенсы, заявившего о желании разделить Россию, повлиять на ее суверенитет. «Нет, не способны», — ответил пресс-секретарь.

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В российском МИДе слова Валенсы резко раскритиковали. Представитель ведомства Мария Захарова сравнила их с «рассуждениями в стиле маньяка, украинского националиста Чикатило, который между физическим сокращением населения и поеданием расчлененного мечтал «жить, как в Польше».

Теги
Лех Валенса Польша суверенитет Дмитрий Песков Кремль
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