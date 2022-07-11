Захарова сравнила Леха Валенсу с Чикатило

Мария Захарова (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Слова нобелевского лауреата, бывшего президента Польши Леха Валенсы о необходимости расчленить Россию — это рассуждения в духе маньяка Андрея Чикатило, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Накануне Валенса сказал, что мир не будет в безопасности, пока Россия остается прежней. Он предложил «расчленить» страну на несколько государств или сократить население до 50 млн человек.

Бывший польский президент отметил, что Запад усиливает мощь «путем расширения НАТО, но демократическим», в то время как Россия «делает это путем насилия».

Захарова сравнила Валенсу с известным серийным убийцей, которого назвала украинским националистом. «Рассуждения в стиле маньяка, украинского националиста Чикатило, который между физическим сокращением населения и поеданием расчлененного мечтал «жить, как в Польше», — написала она.

Захарова сослалась на интервью сына Чикатило Юрия украинским СМИ, выдержки из которого опубликовала «Комсомольская правда».

В интервью Юрий Чикатило заявил: «Он [отец] активно участвовал в общественной жизни, часто печатался в ростовских газетах, а среди друзей на посиделках, припоминаю, шла речь и о независимости республик. Отец, по сути, призывал к изменению строя. Говорил, что если бы Украина отделилась, то жила хотя бы, как Польша, а так все деньги забирает Москва, это неправильно. Да, как украинец он был националистом, это правда. Хотя и 30 лет состоял в КПСС...»