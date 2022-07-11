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Захарова сравнила Леха Валенсу с Чикатило

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Слова нобелевского лауреата, бывшего президента Польши Леха Валенсы о необходимости расчленить Россию — это рассуждения в духе маньяка Андрея Чикатило, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Накануне Валенса сказал, что мир не будет в безопасности, пока Россия остается прежней. Он предложил «расчленить» страну на несколько государств или сократить население до 50 млн человек.

Лех Валенса предложил Западу «расчленить» Россию
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Лех Валенса

Бывший польский президент отметил, что Запад усиливает мощь «путем расширения НАТО, но демократическим», в то время как Россия «делает это путем насилия».

Захарова сравнила Валенсу с известным серийным убийцей, которого назвала украинским националистом. «Рассуждения в стиле маньяка, украинского националиста Чикатило, который между физическим сокращением населения и поеданием расчлененного мечтал «жить, как в Польше», — написала она.

Захарова сослалась на интервью сына Чикатило Юрия украинским СМИ, выдержки из которого опубликовала «Комсомольская правда».

В интервью Юрий Чикатило заявил: «Он [отец] активно участвовал в общественной жизни, часто печатался в ростовских газетах, а среди друзей на посиделках, припоминаю, шла речь и о независимости республик. Отец, по сути, призывал к изменению строя. Говорил, что если бы Украина отделилась, то жила хотя бы, как Польша, а так все деньги забирает Москва, это неправильно. Да, как украинец он был националистом, это правда. Хотя и 30 лет состоял в КПСС...»

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