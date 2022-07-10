Лех Валенса предложил Западу «расчленить» Россию

В мире не будет безопасно до тех пор, пока Россия будет оставаться той же, считает бывший президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира

Лех Валенса (Фото: imago-images.de / Global Look Press)

Бывший президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса призвал Запад освободить не только Украину, но и Россию. Об этом он заявил в интервью LCI.

По его мнению, мир не будет безопасным до тех пор, пока Россия будет той же.

Политик предложил либо «расчленить» Россию, которую он считает имперской, либо изменить политический строй, либо «вернуть ее к населению менее 50 миллионов человек».

Бывший польский президент отметил, что Запад усиливает мощь «путем расширения НАТО, но демократическим путем», в то время как Россия «делает это путем насилия».

О стремлении стран Запада «расчленить в лучшем для них варианте Россию» в середине марта говорил президент Владимир Путин. Он отмечал, что им не нужна «сильная и суверенная» страна. «Мы же помним, как они поддерживали сепаратизм, терроризм, поощряя террористов и бандитов на Северном Кавказе. Как и в 1990-е — начале 2000-х годов, они и сейчас вновь, в очередной раз хотят повторить попытку дожать нас, додавить, что называется, загнать за Можай, как в народе говорят, превратить в слабую, зависимую страну, нарушить территориальную целостность», — убежден Путин.

Однако, подчеркивал глава государства, эти усилия тщетны.

Чтобы добиться своего, Запад попытается «делать ставку на так называемую пятую колонну, на национал-предателей, на тех, кто зарабатывает деньги здесь, у нас, а живет там», уверен президент. Путин заметил: он не осуждает «тех, у кого вилла в Майами или на Французской Ривьере, кто не может обойтись без фуа-гра, устриц или так называемых гендерных свобод», но многие из таких людей «ментально находятся именно там, а не здесь», считая это «признаком принадлежности к высшей касте, к высшей расе», и «готовы и мать родную продать», стремясь им всячески подражать, продолжил он.

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