Путин и Лукашенко обсудили поставки энергии в Европу и «вопросы обороны»
Владимир Путин
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поговорили по телефону и обсудили вопросы военной операции на Украине, транзита грузов в Калининград и поставок российских энергоносителей в Европу, сообщил близкий к Лукашенко Telegram-канал «Пул первого». Со стороны Кремля на момент публикации сообщений о разговоре не было.
По данным Telegram-канала, президенты также разговаривали о ситуации на постсоветском пространстве, «вопросах обороны», и о «строительстве белорусского порта».
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