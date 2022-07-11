Путин и Лукашенко обсудили поставки энергии в Европу и «вопросы обороны»

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / Sputnik / Reuters)

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поговорили по телефону и обсудили вопросы военной операции на Украине, транзита грузов в Калининград и поставок российских энергоносителей в Европу, сообщил близкий к Лукашенко Telegram-канал «Пул первого». Со стороны Кремля на момент публикации сообщений о разговоре не было.

По данным Telegram-канала, президенты также разговаривали о ситуации на постсоветском пространстве, «вопросах обороны», и о «строительстве белорусского порта».

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