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Политика ,  
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В Кремле заявили, что Путин не говорил о передаче Минску ядерных ракет

Пресс-секретарь президента России Песков: Путин не говорил о передаче Минску ядерных ракет
Путин говорил Лукашенко о комплексах, которые способны нести разные виды оружия, отметил Песков. Ранее в G7 выразили «глубокую обеспокоенность» тем, что Россия может передать Белоруссии «ракеты с ядерным потенциалом»
Владимир Путин и Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко не говорил о передаче Минску ракет с ядерным оружием, сказал «РИА Новости» представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент не говорил об этом. Он говорил о комплексах, которые технически способны нести разные виды оружия», — сказал Песков.

Переговоры Путина и Лукашенко прошли 25 июня в Санкт-Петербурге. На встрече российский президент заявил, что Москва удовлетворит просьбу Минска и передаст ему ракетные комплексы «Искандер-М». Эти комплексы, как отметил Путин, «могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении».

«Искандеры» разработало Конструкторское бюро машиностроения. Комплексы предназначены для уничтожения систем ПВО и ПРО противника, а также объектов, которые они прикрывают, на расстоянии до 500 км.

Путин пообещал передать Минску ракетные комплексы «Искандер-М»
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Загрузка ракетного комплекса&nbsp;&laquo;Искандер-М&raquo;

После заявления Путина в «Большой семерке» (объединяет Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию) выразили «глубокую обеспокоенность» тем, что Россия может передать Белоруссии «ракеты с ядерным потенциалом».

«Мы вновь выражаем наше осуждение неоправданному использованию Россией риторики и сигналов, связанных с ядерным оружием. Россия должна придерживаться своих международных обязательства, в том числе тех, которые запрещают использование химического, биологического или ядерного оружия», — говорится в совместном заявлении лидеров G7. Они призвали Россию «вести себя ответственно и проявлять сдержанность», отметив, что применение подобного оружие будет «неприемлемым и повлечет серьезные последствия».

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Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
ядерное оружие «Искандер-М» Владимир Путин Александр Лукашенко Белоруссия Кремль Дмитрий Песков G7

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