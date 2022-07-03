Лукашенко объяснил, почему говорил с Путиным о ядерном оружии для Минска

Вопрос размещения ядерного оружия в Белоруссии возник в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным из-за обращения Польши к США с просьбой предоставить такое вооружение, заявил белорусский лидер Александ Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня независимости республики, передает БелТА.

По его словам, разговоры о размещении ядерного оружия не являются ядерным шантажом или угрозой.

«Этот тезис в переговорах и эта тема с президентом России появилась после того, как поляки обратились к американцам и попросили их привезти им ядерное оружие в Польшу. Тогда я Президенту Путину сказал: почему мы делаем вид, что ничего не происходит?», — рассказал Лукашенко.

Он добавил, что главы государств пришли к выводу, что Россия и Белоруссия в случае размещение ядерного оружия на территории Польши должны быть готовы к зеркальному ответу в течение суток, а для этого «надо подготовиться». «Я вправе попросить и потребовать у президента братской России сделать так, чтобы боялись переступить государственную границу республики Беларусь. Что я и сделал», — подчеркнул Лукашенко, отметив, что не принимал решения о выводе белорусского ядерного оружия в Россию.

В начале апреля вице-премьер и председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Польши Ярослав Качиньский заявил, что страна готова разместить у себя ядерное оружие США. При этом он отметил, что это вопрос пока не затрагивался и инициатива должна исходить от Вашингтона. В Кремле заявили об обеспокоенности этим заявлением, указав, что возможное размещение ядерного оружия на территории Польши приведет к росту напряженности в регионе.

В ходе встречи с Путиным 25 июня Лукашенко попросил его «помочь приспособить» белорусские самолеты к переносу ядерных зарядов. «Вы, пожалуйста, помогите нам хотя бы приспособить наши самолеты, которые у нас есть, Су-35, по-моему, которые могут нести ядерные заряды. Я не говорю о том, что мы завтра перевезем или вы перевезете туда ядерные боеприпасы, но шутить нам нельзя, мы помним 1941 год», — сказал он.

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Российский президент заявил, что Москва удовлетворит просьбу Минска и передаст ему ракетные комплексы «Искандер-М». Эти комплексы, как отметил Путин, «могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении». В Кремле подчеркнули, что о передаче ядерных ракет речи не шло.

Лукашенко ранее говорил о провокациях и попытках втянуть Белоруссию в конфликт на Украине и неоднократно допускал размещение ядерного оружия на территории страны. При этом он заверил французского президента Эмманюэля Макрона, что не станет этого делать, если Белоруссию «не будут душить».