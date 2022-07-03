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Лукашенко объяснил, почему говорил с Путиным о ядерном оружии для Минска

Вопрос размещения ядерного оружия в Белоруссии возник в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным из-за обращения Польши к США с просьбой предоставить такое вооружение, заявил белорусский лидер Александ Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня независимости республики, передает БелТА.

По его словам, разговоры о размещении ядерного оружия не являются ядерным шантажом или угрозой.

«Этот тезис в переговорах и эта тема с президентом России появилась после того, как поляки обратились к американцам и попросили их привезти им ядерное оружие в Польшу. Тогда я Президенту Путину сказал: почему мы делаем вид, что ничего не происходит?», — рассказал Лукашенко.

Он добавил, что главы государств пришли к выводу, что Россия и Белоруссия в случае размещение ядерного оружия на территории Польши должны быть готовы к зеркальному ответу в течение суток, а для этого «надо подготовиться». «Я вправе попросить и потребовать у президента братской России сделать так, чтобы боялись переступить государственную границу республики Беларусь. Что я и сделал», — подчеркнул Лукашенко, отметив, что не принимал решения о выводе белорусского ядерного оружия в Россию.

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В начале апреля вице-премьер и председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Польши Ярослав Качиньский заявил, что страна готова разместить у себя ядерное оружие США. При этом он отметил, что это вопрос пока не затрагивался и инициатива должна исходить от Вашингтона. В Кремле заявили об обеспокоенности этим заявлением, указав, что возможное размещение ядерного оружия на территории Польши приведет к росту напряженности в регионе.

В ходе встречи с Путиным 25 июня Лукашенко попросил его «помочь приспособить» белорусские самолеты к переносу ядерных зарядов. «Вы, пожалуйста, помогите нам хотя бы приспособить наши самолеты, которые у нас есть, Су-35, по-моему, которые могут нести ядерные заряды. Я не говорю о том, что мы завтра перевезем или вы перевезете туда ядерные боеприпасы, но шутить нам нельзя, мы помним 1941 год», — сказал он.

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Российский президент заявил, что Москва удовлетворит просьбу Минска и передаст ему ракетные комплексы «Искандер-М». Эти комплексы, как отметил Путин, «могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении». В Кремле подчеркнули, что о передаче ядерных ракет речи не шло.

Лукашенко ранее говорил о провокациях и попытках втянуть Белоруссию в конфликт на Украине и неоднократно допускал размещение ядерного оружия на территории страны. При этом он заверил французского президента Эмманюэля Макрона, что не станет этого делать, если Белоруссию «не будут душить».

Теги
Александр Лукашенко ядерное оружие Белоруссия
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