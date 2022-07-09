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Killnet заявила о взломе сайта литовской энергокомпании

Хакерская группировка Killnet заявила о взломе сайта литовской государственной энергетической компании ESO, сообщает «РИА Новости».

«Сетевая инфраструктура литовской компании «ESO» подверглась блокировке 100% всей экосистемы», — сообщили хакеры в Telegram.

Хакеры атаковали сайт «Роскосмоса» после публикации с центрами НАТО
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Фото:Ronen Zvulun / Reuters

В конце июня предприятия и государственные учреждения Литвы подверглись хакерским DDoS-атакам. В результате обвалились сайты Государственной налоговой инспекции, аэропортов и МИДа. Ответственность за атаку взяла на себя группировка Killnet, которая утверждает, что связана с Россией. Перед этим она опубликовала видеообращение к правительству Литвы, пригрозив взломом сервисов, если Вильнюс не разблокирует транзит грузов в Калининград в течение 48 часов.

Литва с 18 июня отказалась пропускать попавшие под санкции ЕС товары в Калининградскую область. В литовском МИДе сослались на соблюдение санкций Брюсселя. То, что литовская сторона руководствовалась принятыми ЕС ограничительными мерами, заявил и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, исключив блокаду региона.

Глава области Антон Алиханов позднее предложил договориться с Евросоюзом о создании коридора, по которому можно будет доставлять в регион грузы без заезда на территорию Литвы, если на это согласится Вильнюс. Однако советник литовского президента Аста Скайсгирите уже исключила такую возможность. 

Если в ближайшие дни вопрос с транзитом не решится, Россия примет в отношении Литвы и Евросоюза «жесткие меры», пригрозила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

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