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Технологии и медиа ,  
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Хакеры атаковали сайт «Роскосмоса» после публикации с центрами НАТО

Фото: Ronen Zvulun / Reuters
Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Сайт «Роскосмоса» подвергся DDoS-атаке, трафик направлен из Екатеринбурга, заявил глава пресс-службы госкорпорации Дмитрий Струговец в своем Telegram-канале.

«После публикации «Роскосмосом» космических снимков «центров принятия решений», сайт госкорпорации подвергся DDoS-атаке. На этот раз, в отличие от марта-апреля, не из-за рубежа, а из родного Екатеринбурга», — написал представитель организации.

На момент написания материала сайт госкорпорации был доступен, но отображался с задержкой.

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Фото:Владимир Трефилов / РИА Новости

Накануне «Роскосмос» в преддверии саммита НАТО в Мадриде опубликовал спутниковые снимки места проведения мероприятия, а также «центров принятия решений» альянса, в частности Белого дома и Пентагона в США, Министерства обороны Великобритании, Рейхстага в Берлине, Елисейского дворца в Париже и штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Кроме того, госкорпорация указала координаты этих объектов, отметив, что это «так, на всякий случай».

26 февраля среди прочих российских компаний «Роскосмос» сообщал о DDoS-атаке зарубежных хакеров. 11 апреля в госкорпорации заявили об участившихся атаках на ее сайт. «Технические специалисты «Роскосмоса» зафиксировали повышенную активность зарубежных хакеров, пытающиеся взломать сайт госкорпорации», — сообщил тогда Струговец, заверив, что специалисты «успешно отражают атаки на сайт».

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Профессиональная аналитика
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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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