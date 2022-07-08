Посольство России предложило изучить нарушение США режима биобезопасности

Российское посольство в США посоветовало американцам на фоне «дезинформации» со стороны СМИ страны изучить материалы российского Минобороны о деятельности Вашингтона, нарушающей его обязательства по Конвенции о биологическом оружии, говорится в сообщении дипмиссии в Telegram.

Дипломаты обратили внимание на данные военного ведомства, которые были озвучены 7 июля. В ходе спецоперации Москва обнаружила «итоговый доклад о деятельности Управления по снижению угроз Минобороны США (DTRA)» за 2005-2016 годы, который «представляет собой концептуальный документ для дальнейшего планирования проектов военной направленности на Украине».

В этом документе, утверждают в Минобороны, есть данные о вывозе в США «национальной коллекции микроорганизмов» и изучении «особо опасных» инфекций. Кроме того, в докладе обоснована «целесообразность продолжения программы в интересах Пентагона».

Ведомство указало, что одним из «ключевых» подрядчиков Минобороны США является компания Metabiota, которая, по его данным, вывозила «высоковирулентные варианты» вируса Эбола для изучения в США и исследовала их на Украине. «Это — не иначе как часть стратегии США по переносу работ с особо опасными патогенами в третьи страны», — заявили в посольстве.

Впервые после начала спецоперации на Украине российское Минобороны заявило об обнаружении доказательств существования в стране биолабораторий, финансируемых Пентагоном, в начале марта. Затем ведомство утверждало, что там Соединенные Штаты проводили эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей; могли работать над созданием биоагентов, которые будут избирательно поражать этнические группы, в том числе славянскую; устраивали испытания опасных биопрепаратов на пациентах психбольницы и готовились к распылению химикатов с беспилотников «Байрактар». Ведомство также обвиняло американских производителей вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna и фармацевтические компании Gilead и Merck & Co (MSD) в причастности к военно-биологическим исследованиям на Украине.

И Вашингтон, и Киев опровергали данные о биооружии на Украине. Президент США Джо Байден заявил, что «гарантирует» лживость «заявлений о наличии у Америки биологического, а также химического оружия в Европе». Украинский лидер Владимир Зеленский указал, что является «президентом адекватной страны и адекватного народа» и на его земле никто не разрабатывал оружие массового поражения.