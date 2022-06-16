Минобороны назвало заявления США о биооружии на Украине мечтой прокурора

Вид на здание Министерства обороны РФ (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Российские военные обнаружили документы, которые подтверждают, что Минобороны Украины и США вели совместную работу по биологическим программам, передает пресс-служба Минобороны в Telegram.

«Несмотря на заверения Соединенных Штатов о том, что биологические исследования на Украине проводятся исключительно в сфере гражданского здравоохранения, были получены документы, подтверждающие непосредственное взаимодействие военных ведомств этих стран», — говорится в сообщении.

Ведомство также обратило внимание на «уведомление о включении лабораторий центрального санитарно-эпидемиологического управления Минобороны Украины в программу снижения биологической угрозы». В нем отмечено, что «…Программа дает возможность осуществлять сотрудничество между Министерством обороны Украины и Министерством обороны США, а также создает правовые принципы для его дальнейшего расширения».

В российском Минобороны также указали, что 9 июня на сайте Пентагона было опубликовано заявление, подтверждающее факт финансирования 46 украинских биолабораторий и связь Минобороны США с Украинским научно-технологическим центром.

«Подобная попытка американской администрации обелить свою запятнанную репутацию обернулась, по сути, «мечтой прокурора»: в документе приведены факты осуществления военно-биологической деятельности Пентагона на территории Украины и других стран бывшего Советского Союза, указаны сообщники американского военного ведомства», — добавили в российском военном ведомстве.

О том, что на территории Украины была сеть из 30 биологических лабораторий, которые работали по заказу Пентагона, сообщил в начале марта начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов. По его словам, речь шла в том числе о сборе и вывозе в США штаммов опасных микроорганизмов и изучении потенциальных агентов биологического оружия.

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Следственный комитет России завел уголовное дело по ст. 355 УК о разработке и производстве биологического оружия массового поражения. Глава ведомства Александр Бастрыкин утверждал, что финансирование со стороны США биологических программ на Украине с 2005 года превысило $224 млн.

О наличии на Украине американских биолабораторий также заявили в МИД Китая. В Пекине считают, что там хранятся опасные вирусы. Кроме того, заявили в Пекине, США могут использовать эти лаборатории для разработки биологического оружия.