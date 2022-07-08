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Кудрин поговорил с Путиным после неудачной попытки дозвониться

Разговор между президентом России Владимиром Путиным и председателем Счетной палаты Алексеем Кудриным все же состоялся, несмотря на то что глава государства не смог ответить на звонок чиновника во время встречи с победителями конкурса «Лидеры России». Об этом сам Кудрин сообщил в Telegram-канале.

«Созвонились!» — написал глава Счетной палаты в посте с видео кремлевского пула «РИА Новости», на котором Путин во время встречи с победителями «Лидеров России» сообщает, что не успел ответить на звонок Кудрина.

Один из участников встречи, главный инспектор департамента аудита в сфере закупок и энергокомплекса Счетной палаты Илья Чиркин, упомянул тот факт, что Кудрин станет его наставником. Тогда Путин рассказал, что глава ведомства «только что» звонил ему, но разговор не состоялся. Чиркин попросил Путина передать своему наставнику «привет», президент пообещал выполнить просьбу.

Последний раз Путин и Кудрин встречались 14 июня, они обсуждали результаты работы Счетной палаты.

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Олег Дерипаска&nbsp;и Алексей Кудрин (справа налево)

5 июля стало известно, что председатель Счетной палаты, до конца мая занимавший пост декана факультета свободных наук и искусств Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), уволился по собственному желанию. Ранее он отказался участвовать в выборах декана, на которых был единственным кандидатом. По словам источника РБК, близкого к руководству факультета, Кудрин не согласился с позицией ректора Николая Кропачева по развитию факультета.

В начале апреля Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что Кудрин покинул Россию и выехал в Израиль. Глава Счетной палаты подтвердил, что ездил за границу, но только на выходные. Через несколько дней он выступил в Совете Федерации, а в конце месяца заблаговременно сообщил о новой поездке в Израиль, чтобы «пресечь слухи».

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