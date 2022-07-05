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В СПбГУ заявили, что Кудрин уволился по собственному желанию

Алексей Кудрин
Алексей Кудрин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, который до конца мая был деканом факультета свободных наук и искусств Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), уволился по собственному желанию, сообщил проректор по организации работы с персоналом вуза Владимир Еремеев.

Источник РБК в Счетной палате подтвердил, что Кудрин подавал заявление об увольнении.

В конце мая СПбГУ сообщил, что Кудрин отказался участвовать в выборах декана факультета свободных искусств, который политик возглавлял с его основания в 2011 году. Поскольку Кудрин был единственным кандидатом, выборы признали несостоявшимися. Его полномочия Кудрина как декана истекли 29 мая, после этого обязанности руководителя факультета возложили на профессора Нину Савченкову.

По словам источника РБК, близкого к руководству факультета, Кудрин не согласился с позицией ректора Николая Кропачева по развитию факультета.

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Здание факультета&nbsp;свободных искусств и наук

В мае постоянная комиссия ученого совета вуза по учебно-методической работе провела проверку на факультете свободных искусств. В учебном плане факультета она нашла «большое число крайне идеологизированных дисциплин, причем в соответствии с худшими западными стереотипами», говорилось в отчете о ректорском совещании, которое прошло 23 мая. На том же совещании было сокращено 70 дисциплин бакалавриата. По итогам комиссии поручили доработать учебные планы с учетом замечаний.

В начале июня источник «Коммерсанта» сообщил, что факультет свободных наук в СПбГУ могут закрыть, дав возможность нынешним студентам доучиться. В то же время собеседник РБК, близкий к Счетной палате говорил тогда, что «наоборот, есть консенсус, что и факультет, и модель свободных наук сохранятся и должны развиваться».

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