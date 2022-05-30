Кудрин ушел с поста декана факультета свободных искусств и наук СПбГУ
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, который также возглавлял факультет свободных наук и искусств Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), решил не участвовать в следующих выборах декана, сообщается на сайте вуза.
«30.05.2022 на заседании ученого совета университета должны были состояться выборы декана факультета свободных искусств и наук. 13.05.2022 А. Л. Кудриным направлено заявление, в котором А. Л. Кудрин просит считать его не участвующим в данных выборах», — говорится в сообщении.
Кудрин был единственным кандидатом на этот пост, в связи с тем, что он снялся с выборов, их признали несостоявшимися. Полномочия Кудрина как декана истекли 29 мая. Эту должность он занимал с 2011 года, с момента создания факультета. Исполнять обязанности руководителя факультета будет профессор Нина Савченкова.
Источник РБК, близкий к руководству факультета, сообщил, что Кудрин не согласен с позицией ректора Николая Кропачева по развитию факультета.
РБК направил запрос в Счетную палату.
Факультет свободных наук и искусств возник на основе программы «Искусства и гуманитарные науки», которая появилась в университете в 1999 году по модели Artes Liberales (свободные искусства) как экспериментальный проект. В 2011 году ее решили выделить в факультет в связи с появлением большого количества специализаций.
В 2021 году руководство вуза проголосовало за выделение факультета из состава СПбГУ в самостоятельный университет свободных искусств и наук. Кудрин в интервью «Ведомостям» в марте прошлого года года сообщал, что это должно произойти в течение двух месяцев, но до сих пор факультет остается в составе вуза.
«У нас индивидуальные треки обучения, они не совпадают ни с одной специальностью в классическом университете. Во-вторых, у нас неплохой имидж», — говорил Кудрин, отмечая, что выпускники факультета получают также диплом американского «Бард колледжа», который в июне 2021 был признан нежелательной организацией в России. В Генпрокуратуре заявили, что работа учебного заведения «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности» страны.
Кудрин — выпускник экономического факультета СПбГУ 1983 года (в то время — Ленинградского государственного университета). Через четыре года защитил кандидатскую диссертацию по экономике, в 2018 — докторскую. С 2000 по 2011 годы Кудрин был министром финансов и вице-премьером. В 2018-м стал председателем Счетной палаты.
Является профессором кафедры теории и методики преподавания искусств и гуманитарных наук факультета свободных наук и искусств, почетным профессором экономического факультета, а также членом Попечительского совета СПбГУ.