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Кудрин ушел с поста декана факультета свободных искусств и наук СПбГУ

Эту должность Кудрин занимал с 2011 года. 13 мая он снял свою кандидатуру с выборов декана факультета. Источник РБК сообщил, что Кудрин не согласен с позицией ректора по развитию факультета
Алексей Кудрин
Алексей Кудрин (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, который также возглавлял факультет свободных наук и искусств Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), решил не участвовать в следующих выборах декана, сообщается на сайте вуза.

«30.05.2022 на заседании ученого совета университета должны были состояться выборы декана факультета свободных искусств и наук. 13.05.2022 А. Л. Кудриным направлено заявление, в котором А. Л. Кудрин просит считать его не участвующим в данных выборах», — говорится в сообщении.

Кудрин был единственным кандидатом на этот пост, в связи с тем, что он снялся с выборов, их признали несостоявшимися. Полномочия Кудрина как декана истекли 29 мая. Эту должность он занимал с 2011 года, с момента создания факультета. Исполнять обязанности руководителя факультета будет профессор Нина Савченкова.

Источник РБК, близкий к руководству факультета, сообщил, что Кудрин не согласен с позицией ректора Николая Кропачева по развитию факультета.

РБК направил запрос в Счетную палату.

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Факультет свободных наук и искусств возник на основе программы «Искусства и гуманитарные науки», которая появилась в университете в 1999 году по модели Artes Liberales (свободные искусства) как экспериментальный проект. В 2011 году ее решили выделить в факультет в связи с появлением большого количества специализаций.

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В 2021 году руководство вуза проголосовало за выделение факультета из состава СПбГУ в самостоятельный университет свободных искусств и наук. Кудрин в интервью «Ведомостям» в марте прошлого года года сообщал, что это должно произойти в течение двух месяцев, но до сих пор факультет остается в составе вуза.

«У нас индивидуальные треки обучения, они не совпадают ни с одной специальностью в классическом университете. Во-вторых, у нас неплохой имидж», — говорил Кудрин, отмечая, что выпускники факультета получают также диплом американского «Бард колледжа», который в июне 2021 был признан нежелательной организацией в России. В Генпрокуратуре заявили, что работа учебного заведения «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности» страны.

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Кудрин — выпускник экономического факультета СПбГУ 1983 года (в то время — Ленинградского государственного университета). Через четыре года защитил кандидатскую диссертацию по экономике, в 2018 — докторскую. С 2000 по 2011 годы Кудрин был министром финансов и вице-премьером. В 2018-м стал председателем Счетной палаты.

Является профессором кафедры теории и методики преподавания искусств и гуманитарных наук факультета свободных наук и искусств, почетным профессором экономического факультета, а также членом Попечительского совета СПбГУ.

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Лилия Пашкова, Иван Ткачёв Иван Ткачёв
Алексей Кудрин СПбГУ декан
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