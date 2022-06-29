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Политика ,  
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Дерипаска объяснил успех Кудрина опытом торговли цветами

Опыт работы в реальном бизнесе, в рыночной экономике благотворно влияет на деятельность государственных служащих и повышает их эффективность, заявил Дерипаска
Олег Дерипаска&nbsp;и Алексей Кудрин (справа налево)
Олег Дерипаска и Алексей Кудрин (справа налево) (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Качество работы госслужащих значительно повышается, если у них был опыт работы в рыночной экономике, считает бизнесмен Олег Дерипаска. Об этом основатель UC Rusal заявил на мероприятии в МГУ, передает корреспондент РБК. В качестве примера Дерипаска привел биографию главы Счетной палаты Алексея Кудрина.

«Я бы оценивал чиновников по тому, сколько [человек] провел времени своей карьеры в рыночной экономике. Я помню, Алексей Кудрин рассказывал, что на заре, так сказать, торговал цветами. То есть он — тридцать лет на госслужбе, шесть месяцев торговли цветами… Зато какой эффект», — сказал Дерипаска.

Он продолжил, напомнив о сериале «Бандитский Петербург».

«Вы помните фильм «Бандитский Петербург»? То есть какое давление. То есть он прошел через все — человек на самом понимает, что такое нематериальные риски. Я не шучу. Если вы увидите опыт людей, которые добиваются успехов на государственной службе, как правило, у них был серьезный вызов и те или иные кризисы, которые они проходили», — заключил бизнесмен.

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Олег Дерипаска

Кудрин с 1990 года работал в органах исполнительной власти Петербурга, был первым заместителем мэра города Анатолия Собчака и ушел в отставку после того, как Собчак проиграл выборы в 1996 году.

На том же мероприятии Дерипаска заявил, что сейчас нет условий для смены власти в России. «Оппозиция предпочла красивые виды европейские, все остальное, и ретировалась из жизни страны. <...> Ждать, что Михаил Маратович Фридман, или [Петр] Авен, или [Михаил] Ходорковский (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов. — РБК) возьмут оружие и на танках прорвутся в Брянск — [это] вряд ли [произойдет]», — сказал бизнесмен. Он подчеркнул, что это «ни в коем случае не упрек» — просто экономических предпосылок смены режима, по его мнению, на сегодняшний день не существует.

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По его словам, Россия через восемь-девять лет сможет восстановить экономику, даже не адаптируясь к текущим условиям, а если государство будет поддерживать конкуренцию и долговой рынок, то срок восстановления сократится еще в два раза.

«Я был удивлен, что Россия оказалась гораздо более рыночной экономикой, чем даже я ее себе представлял. Ее не смогли сломать ни госкапитализм, ни криминализация бизнеса. И те успехи, которые экономика сейчас показывает, дают возможность сказать, что если государство не будет адаптироваться к этому, то Россия восстановит гораздо более диверсифицированную экономику уже через восемь-девять лет. Если государство в состоянии адаптироваться для сохранения рыночной экономики, поддержания конкурентоспособности, создания долгового рынка, то это произойдет через четыре года», — сказал он.

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Надежда Синцова, Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Олег Дерипаска Алексей Кудрин рыночная экономика

Алексей Кудрин

чиновник, экономист, глава Счетной палаты

12 октября 1960 года

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с банком «Ренессанс Кредит»

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Профессиональная аналитика
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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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