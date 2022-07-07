В Думе сообщили о подготовке проекта о наказании за утечку личных данных

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Министерство цифрового развития разрабатывает законопроект о введении административной и уголовной ответственности за последствия утечек персональных данных. Об этом сообщил «Интерфаксу» глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

По его словам, к ответственности будут привлекать как тех, кто допустил утечки данных, и это привело к тяжким последствиям, так и тех, кто потом незаконно распространял личные данные. «Тяжкие последствия — это если гражданин после того, как эти персональные данные утекли, например, скончался или стал инвалидом», — объяснил Хинштейн.

Он уточнил, что административная ответственность для должностных лиц будет составлять штраф от 500 тыс. до 700 тыс. руб., для юридических лиц и ИП — 1% от совокупной выручки за год.

Инициативу должны внести в Госдуму в осеннюю сессию, добавил Хинштейн.

С начала мая было зафиксировано несколько случаев утечек персональных данных. Речь идет о данных клиентов медицинской лаборатории «Гемотест», сервиса доставки еды Delivery Club и «Яндекс.Еда», оператора экспресс-доставки СДЭК («СДЭК-Глобал»), сервиса онлайн-образования «Яндекс.Практикум». «Яндекс» был оштрафован на 60 тыс. руб.

В начале июля в открытом доступе оказалась часть клиентской базы данных сервиса по заказу билетов Туту.ру. По данным Telegram-канала «Утечки информации», речь идет о данных, размещенных на 2 627 166 строках, в файле есть имена и фамилии, мобильные телефоны и адреса электронной почты.