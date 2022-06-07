«Коммерсантъ» узнал об иске клиентов к компании СДЕК из-за утечки данных

Клиенты компании СДЭК подали к ней коллективный иск на сумму 2,2 млн руб. из-за произошедшей в конце февраля утечки персональных данных, сообщает газета «Коммерсантъ».

Истцы требуют «компенсации морального вреда в связи с нарушением законодательства о персональных данных». Иск был подан к «СДЭК-Глобал», российскому оператору СДЭК, 6 июня в Центральный районный суд Новосибирска, по месту регистрации ответчика.

Юридическая фирма DestraLegal.ru, которая представляет истцов, сообщила «Ъ», что в иске участвуют 22 клиента службы доставки, еще более 100 изъявили желание присоединиться к иску. Согласно исковому заявлению, каждому участнику процесса полагается моральная компенсация в размере 100 тыс. руб.

Об утечке данных компания сообщила 28 февраля. СДЭК заявила, что пострадала от хакерских атак, при этом в сети оказались данные и российских, и украинских граждан. О попадании на теневой форум файлов с данными клиентов компании Telegram-каналы сообщили 26 февраля. По их информации, в сети появились две таблицы, в одной было 466 млн строк (ID пользователя и телефон), во второй — 822 млн строк (ID, ФИО и адрес электронной почты). В СДЭК отмечали, что в этих фрагментах не было «номеров документов и иной важной персональной, в том числе платежной информации».