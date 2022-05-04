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Общество ,  
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«Гемотест» начал расследование об утечке данных 30 млн клиентов

«Гемотест» начал внутреннее расследование после появления информации в Сети о возможной утечке персональных данных 30 млн клиентов. Если информация подтвердится, то компания обратится в правоохранительные органы
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

«Гемотест» начал проводить внутреннее служебное расследование после появления в интернете информации об утечке конфиденциальных данных. Об этом РБК сообщил руководитель информационной безопасности компании Иван Осипов.

В зависимости от результатов проверки при подтверждении факта незаконного доступа и распространения информации, составляющей коммерческую тайну «Гемотеста», будет принято решение об обращении с заявлением в правоохранительные органы.

«Параллельно с ходом внутреннего служебного расследования принято решение о дополнительном ужесточении технических мер, направленных на обеспечение надлежащего уровня защиты конфиденциальной информации и безопасности данных», — добавил Осипов.

Ранее Telegram-канал «Утечки информации» сообщил, что в даркнете выставили на продажу базу данных клиентов, предположительно, медицинской лаборатории «Гемотест». В базе данных 31 млн строк, содержащих ФИО, дату рождения, адрес, телефон, адрес электронной почты, серию/номер паспорта клиентов, говорится в сообщении.

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Фото:Leon Neal / Getty Images

1 марта сервис «Яндекс.Еда» сообщил об утечке телефонов клиентов и информации об их заказах из-за недобросовестных действий одного из сотрудников. На этом фоне сервис решил отказаться от ручной обработки информации о заказах и сократить число сотрудников, имеющих доступ к персональным данным.

Однако 22 марта в соцсетях распространилась ссылка на сайт, на котором были личные данные пользователей «Яндекс.Еды» с адресом доставки, телефоном, электронной почтой, суммой заказов за полгода.

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Роскомнадзор составил на сервис протокол по статье о нарушении в сфере персональных данных, она предполагает штраф в размере до 100 тыс. руб. 21 апреля суд оштрафовал «Яндекс.Еду» на 60 тыс. руб.

Глава «Яндекс.Еды» Роман Маресов в блоге компании извинился перед пользователями за утечку. Пользователи подали к компании коллективный иск в Замоскворецкий суд Москвы.

Минцифры 5 апреля предложило ввести большие оборотные штрафы для компаний, допустивших утечку персональных данных клиентов. При этом эта мера не предусмотрена для государственных органов.

Оборотный штраф — понятие из антимонопольного законодательства. Размер оборотного штрафа зависит от выручки компании, он может быть 1, 5 или 15%. Сейчас максимальный штраф за утечку персональных данных для бизнеса составляет 500 тыс. руб.

С начала весны 2021 года в России вступил в силу закон об изменении правил обработки сведений о гражданах, которые те сами сообщили в соцсетях или на торговых площадках. Теперь для распространения этой информации владельцам онлайн-платформ потребуется отдельное согласие пользователя.

ЦБ 10 сентября 2021 года предложил создать платформу, которая позволит россиянам давать и отзывать согласие на обработку своих данных у компании.

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Теги
Анна Левинская, Виктория Тютина Виктория Тютина
Гемотест меры безопасности утечка данных
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в ИК «Фридом Финанс»

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Технологии и медиа
Роскомнадзор составил протокол на «Яндекс.Еду» из-за утечки данных
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