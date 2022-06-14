«Яндекс.Практикум» начал расследование после сообщений об утечке

Компания утверждает, что платежные данные и пароли пользователей не скомпрометированы. По сведениям Telegram-канала, в открытый доступ попала база в 300 тыс. строк, которая включает ФИО и адреса электронной почты

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Сервис онлайн-образования «Яндекс.Практикум» проверяет данные, которые попали в открытый доступ, сообщил РБК представитель пресс-службы компании.

«Мы проводим внутреннее расследование и проверяем актуальность данных. Никакие платежные данные или пароли пользователей не скомпрометированы», — сказали в пресс-службе.

Об утечке части данных пользователей образовательной платформы ранее сообщил Telegram-канал «Утечки информации». По его данным, в открытый доступ попала база в 300 тыс. строк, содержащая имена и фамилии учащихся, имена пользователей, адреса электронной почты, телефоны и «Яндекс ID».

Образовательные услуги в «Яндекс.Практикуме» оказывает Школа анализа данных, основанная «Яндексом» в 2015 году. Обучение ведется по программам анализа данных, программирования, маркетинга, управления, дизайна, английскому языку и другим.

По данным Telegram-канала, данные «слил» источник, ранее опубликовавший базы данных Delivery Club, GeekBrains, Школы управления «Сколково». Утечку в Delivery Club служба безопасности компании обнаружила 20 мая, речь шла об информации о совершенных некоторыми пользователями заказах. При этом, по утверждению компании, в открытый доступ не попали банковские реквизиты. 30 мая появилась информация о новой утечке данных Delivery Club, в этот раз сообщалось о «сливе» данных курьеров. Однако компания заявила, что попавшие в Сеть сведения являются «частью инцидента», произошедшего 20 мая, а его причиной стало «внешнее воздействие».