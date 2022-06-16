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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Алиев призвал Ереван перестать поднимать тему статуса Карабаха

Ильхам Алиев
Ильхам Алиев (Фото: РИА Новости)

Армении следует перестать упоминать статус Нагорного Карабаха как автономной области, Азербайджан расценивает такие заявления как попытки «переписать историю», заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев на церемонии открытия IX Глобального бакинского форума.

По мнению Алиева, заявления армянского правительства о статусе Нагорного Карабаха «абсолютно контрпродуктивны». «Нагорного Карабаха не существует. Нагорно-Карабахская автономная область была упразднена в конце 1991 года решением азербайджанского парламента. На нашей территории нет подобной административной структуры. Поэтому любые упоминания статуса приведут лишь к новым проблемам», — сказал он.

По словам президента, Ереван должен «хорошо усвоить уроки второй карабахской войны» и отказаться от любых территориальных претензий к Азербайджану.

«Если Армения продолжит ставить под сомнение нашу территориальную целостность, Азербайджан не будет иметь другого выбора, как ставить под сомнение территориальную целостность Армении», — заключил глава государства.

Алиев и Пашинян договорились о запуске комиссии по границе в Карабахе
Политика
Фото:Пресс-служба премьер-министра Армении

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики. С 1992 по 1994 год тот пытался взять самопровозглашенную республику обратно под свой контроль, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию. Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня. Конфликт возобновлялся в 2016, 2020 и 2022 годах. В минувшем марте азербайджанские войска без боя взяли под контроль армянское село Парух (Фарух) на территории Нагорного Карабаха.

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Кейсы

В апреле Армения и Азербайджан впервые после окончания конфликта 2020 года начали обсуждать конкретные предложения о мирном договоре. В мае Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян поручили создать комиссии по делимитации госграницы и пограничной линии между двумя странами.

Ереван заявил, что переговоры о нормализации отношений между странами «должны проходить на основе предложений обеих сторон, которые должны адресовать всю повестку вопросов, в том числе окончательное урегулирование нагорнокарабахского конфликта». «Азербайджанская сторона с помощью спекуляций пытается представить нагорнокарабахский конфликт как территориальный спор, в то время как речь идет о реализации прав армян Арцаха (армянское название Карабаха. — РБК) и исключении угрозы этнических чисток», — подчеркнули в МИД Армении.

Теги
Ильхам Алиев Азербайджан Армения Нагорный Карабах

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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