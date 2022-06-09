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Лавров заявил о согласовании автокоридора между Арменией и Азербайджаном

Согласование маршрута приведет к разблокировке автомобильного сообщения в регионе, которое было прервано 30 лет назад, во время первой войны в Нагорном Карабахе
Сергей Лавров (в центре) и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян (справа)
Сергей Лавров (в центре) и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян (справа) (Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости)

Завершается согласование автомобильного транспортного коридора между Арменией и Азербайджаном, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, который находится с визитом в Ереване.

«Как известно, железнодорожный маршрут согласован, сейчас завершается согласование автомобильного маршрута и согласование режима [функционирования транспортного коридора], который будет установлен», — отметил глава российского МИДа (цитата по ТАСС).

По словам Лаврова, режим проезда будет упрощенным, но с опорой «на признание суверенитета армянской территории». Он подчеркнул, что речь идет о создании инфраструктуры «на долгие годы», так что в этом вопросе «лучше все десять раз взвесить, прежде чем рубить с плеча». Министр отметил, что, по его ощущению, именно этой позиции в процессе согласования придерживаются армянская и азербайджанская стороны.

Согласованием маршрутов занимается трехсторонняя рабочая группа под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. Она была создана в январе прошлого года. Разблокирование коммуникаций позволит Азербайджану впервые за 30 лет наладить автомобильное сообщение с Нахичеванью (регион и одноименный город находятся между Нагорным Карабахом и Арменией), а Армения через его территорию получит железнодорожный выход на Россию и Иран.

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Фото:Brendan Hoffman / Getty Images

Лавров также подтвердил, что Москва готова содействовать заключению мирного договора между Ереваном и Баку и помочь решать гуманитарные проблемы, которые сохраняются в Нагорном Карабахе, сообщает агентство «Новости-Армения». Российский министр напомнил, что «другого пути, кроме полной нормализации отношений, не существует».

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

В то время, когда Лавров проводил встречу с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, у здания армянского МИДа проходил митинг оппозиции, которая обвиняет власти страны в намерении «сдать» Нагорный Карабах и требует отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

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На митинге лидеры оппозиции заявили, что хотят донести до российской стороны свой взгляд на проблему: по их мнению, договоренности с нынешней администрацией Армении насчет будущего Карабаха не имеют силы, поскольку власти «не представляют интересов народа».

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Теги
Лилия Пашкова
Нагорный Карабах Азербайджан Армения Сергей Лавров транспортный коридор переговоры
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