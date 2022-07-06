Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 60,16 (+2,98) Инвестиции, 05 июл, 15:55
Курс доллара на 6 июля
USD ЦБ: 58,51 (+3,43) Инвестиции, 05 июл, 15:55
Алиханов не счел блокадой запрет на ввоз и вывоз товаров из Прибалтики Политика, 04:16
«Коммерсантъ» узнал о деле против трех генералов МВД о злоупотреблениях Общество, 03:42
Сотрудники нефтегазовой отрасли в Норвегии прекратили забастовку Политика, 03:24
В Великобритании назначили новых глав Минфина и Минздрава Политика, 02:36
В Госдепе сообщили об ожидании повода для встречи Лаврова и Блинкена Политика, 02:33
Умер журналист-международник Георгий Зубков Общество, 01:53
Климов предупредил о риске «катастрофических событий» из-за НАТО у границ Политика, 01:29
В Невинномысске на территории химзавода произошел пожар Общество, 00:51
Госдеп посоветовал не ждать встречи Блинкена с Лавровым на G20 Политика, 00:27
Байден прочитал письмо арестованной в России баскетболистки Политика, 00:06
Банки отметили всплеск спроса на льготную ипотеку после снижения ставок Недвижимость, 00:01
Кого из российских спортсменов дисквалифицировали за наркотики Спорт, 00:00
Глава РАН объяснил призыв к ученым «не стучать касками на Горбатом мосту» Политика, 00:00
Суд приостановил деятельность КТК на месяц Бизнес, 05 июл, 23:59
Политика ,  
0 

Алиханов не счел блокадой запрет на ввоз и вывоз товаров из Прибалтики

Полный запрет на ввоз и вывоз в Россию товаров с территории Прибалтики, которы может стать ответной меры на ограничение Литвой транзита в Калининград, не является блокадой. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в разговоре с «РИА Новости».

По его словам, у Литвы есть Сувалкский коридор, по которому можно ездить в Польшу.

При этом Алиханов считает, что Клайпедский порт потеряет свою экономическую привлекательность, в случае ответных мер России.

Власти Калининграда озвучили «крайний ответ» на литовский запрет
Политика
Фото:AP

О том, что власти Калининградской области предложили запретить ввоз и вывоз любых товаров в Россию и из нее через страны Прибалтики Алиханов сообщил накануне, 5 июля. Он отметил, что это станет «крайней мерой» на литовский запрет.

Литва с 18 июня запретила железнодорожный транзит попавших под санкции ЕС грузов в Калининградскую область. В Кремле решение назвали беспрецедентным и незаконным. Вызванный в МИД посол ЕС в России Маркус Эдерер подчеркнул, что о блокаде речи не идет и транзит грузов, не оказавшихся под санкциями, «работает нормально».

Немецкий журнал Spiegel в начале июля писал, что Еврокомиссия может 10 июля разрешить Москве использовать транзит для всех товаров в Калининград, так как запрет, по ее мнению, способен привести к эскалации конфликта. Литва, по данным издания, негативно отреагировала на это решение. Алиханов 5 июля заявил, что работа над снятием запрета на транзит идет и может привести к нужным результатам.

Теги
Калиниградская область Антон Алиханов Литва
Материалы по теме
МИД Литвы сообщил о начале сокращения транзита в Калининград с апреля
Политика
Губернатор увидел шансы на решение ситуации с транзитом в Калининград
Политика
В Калининграде сочли неуместной идею переименовать город во Владибалтийск
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter