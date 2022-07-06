Алиханов не счел блокадой запрет на ввоз и вывоз товаров из Прибалтики

Полный запрет на ввоз и вывоз в Россию товаров с территории Прибалтики, которы может стать ответной меры на ограничение Литвой транзита в Калининград, не является блокадой. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в разговоре с «РИА Новости».

По его словам, у Литвы есть Сувалкский коридор, по которому можно ездить в Польшу.

При этом Алиханов считает, что Клайпедский порт потеряет свою экономическую привлекательность, в случае ответных мер России.

О том, что власти Калининградской области предложили запретить ввоз и вывоз любых товаров в Россию и из нее через страны Прибалтики Алиханов сообщил накануне, 5 июля. Он отметил, что это станет «крайней мерой» на литовский запрет.

Литва с 18 июня запретила железнодорожный транзит попавших под санкции ЕС грузов в Калининградскую область. В Кремле решение назвали беспрецедентным и незаконным. Вызванный в МИД посол ЕС в России Маркус Эдерер подчеркнул, что о блокаде речи не идет и транзит грузов, не оказавшихся под санкциями, «работает нормально».



Немецкий журнал Spiegel в начале июля писал, что Еврокомиссия может 10 июля разрешить Москве использовать транзит для всех товаров в Калининград, так как запрет, по ее мнению, способен привести к эскалации конфликта. Литва, по данным издания, негативно отреагировала на это решение. Алиханов 5 июля заявил, что работа над снятием запрета на транзит идет и может привести к нужным результатам.