Лавров заявил об утрате смысла НАТО после развала Варшавского договора

Глава МИД России Сергей Лавров назвал «глупыми» и «стыдными» заявления о том, что НАТО — исключительно оборонительный альянс, и напомнил о продолжении расширения военного блока

Сергей Лавров (Фото: МИД РФ)

НАТО постоянно находится в поиске внешнего врага, который позволит сохранить смысл существования альянса, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления перед студентами Белорусского государственного университета в Минске. Трансляция велась на YouTube-канале МИД России.

«Смысл существования НАТО, который по большому счету — это признают даже многие политики, аналитики на Западе — был утрачен в период, когда исчез Варшавский договор, исчез Советский Союз», — сказал Лавров.

Он отметил, что в начале 1990-х появились шансы начать выстраивать единое пространство безопасности и экономического сотрудничества, как предлагали во Франции, от Атлантики до Тихого океана.

Лавров назвал «глупыми» и «стыдными» заявления о том, что НАТО — исключительно оборонительный альянс. Он указал на стремление военного блока усилить влияние в так называемом Индо-Тихоокеанском регионе и напомнил, что за годы после холодной войны НАТО расширялось пять раз.

НАТО было создано после Второй мировой войны с целью защиты европейских стран от возможной угрозы со стороны СССР. Изначально в альянс входили 12 стран, позже он неоднократно расширялся, в том числе после развала Варшавского договора и Советского Союза. Сейчас в НАТО состоят 30 стран, в ближайшее время к организации планируют присоединиться Швеция и Финляндия. Альянс также сотрудничает и ведет диалог о перспективе вступления с Украиной и Грузией.

Организация Варшавского договора была создана в середине 1950-х как ответ на появление НАТО. Помимо СССР в нее входили Болгария, Венгрия, Албания, Чехословакия, Румыния, Польша и ГДР. Она прекратила свое существование в начале 1990-х.

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После развала СССР Россия сотрудничала с НАТО в рамках программы «партнерство ради мира», однако в связи с событиями на Украине в 2014 году и присоединением Крыма деятельность Совета Россия — НАТО была приостановлена.

Москва неоднократно заявляла, что расширение НАТО, в том числе в перспективе за счет Украины, является серьезной угрозой для безопасности России. В конце 2021 года Россия предложила США обсудить гарантии безопасности, в числе предложений был отказ от расширения НАТО и отвод воинского контингента альянса, находящегося в Восточной Европе, на позиции 1997 года. Переговоры на эту тему с участием России, НАТО и США в январе 2022 года результатов не принесли.

После начала военной операции на Украине российские власти называли в числе одной из ее целей предотвращение угрозы со стороны НАТО, которое использует Киев в борьбе с Россией.