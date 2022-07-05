Казахстан допустил разрыв контракта с арендатором судна «Жибек жолы»
Казахстан расторгнет договор с компанией, которая арендовала задержанное в Турции судно «Жибек жолы», если выявит нарушения правовых норм, сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев, передает Tengrinews.
Он сказал, что судно арендовала российская компания, которая не находится под санкциями, и сейчас именно она отвечает за «Жибек жолы».
«Если [арендатор] занялся какой-то деятельностью, которая не соответствует нормам, которые приняты в Казахстане и международном праве, то данный договор будет расторгнут и судно будет отозвано», — сказал Ускенбаев.
По словам министра, власти Казахстана попросили Турцию, которая занимается вопросом ареста судна с зерном из Бердянска, разобраться в правовой стороне вопроса. Анкара должна определить происхождение груза и выяснить, были ли у компании-арендатора ограничения на вывоз зерна.
1 июля власти Украины попросили турецких коллег задержать и арестовать судно «Жибек жолы», которое под российским флагом вышло с зерном из порта Бердянска в Запорожской области (частично находится под контролем военных России). На судно было загружено 4,5 тыс. т пшеницы, писал Reuters со ссылкой на украинского чиновника. Генпрокуратура Украины заявила, что судно участвует в нелегальном экспорте украинского зерна из Бердянска в турецкий Карасу.
3 июля таможня Турции задержала судно. Корабль не смог зайти в порт Сакарья на северо-западе страны из-за отсутствия необходимых разрешений, писал SonDakika. Посол Украины в Турции Василий Боднар говорил, что стороны сотрудничают и встретятся 4 июля для решения вопроса.
«Жибек жолы» принадлежит казахстанской компании KTZ Express Shipping («дочке» «Казахстанских железных дорог»). Ее руководство объясняло, что 26 октября 2021 года заключило договор фрахтования без экипажа с российской компанией ООО «Грин-Лайн». Он действует до 30 ноября 2022 года, передавал Orda.kz.
Руководитель эстонской компании «Mangelbert OU» уверял, что судно перевозило 6,9 тыс. т украинской пшеницы по согласованному гуманитарному коридору по просьбе украинской стороны, указывал KTZ.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что в ситуации с задержанием судна необходимо разобраться. «Судно вроде бы действительно российское — под флагом России, принадлежит, по-моему, Казахстану, а груз шел по контракту между Эстонией и Турцией», — говорил он (цитата по «Интерфаксу»).
Турция уже начала расследовать происхождение зерна с сухогруза «Жибек жолы», писал Bloombeg со ссылкой на турецких чиновников. По словам одного из источников, Турция относится к ситуации с осторожностью, так как участвует в организации переговоров с ООН, Россией и Украиной по вывозу зерна из украинских портов. Эти переговоры могут пройти уже на следующей неделе, отмечало издание.