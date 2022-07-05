Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 июля
EUR ЦБ: 57,18 (+0,83) Инвестиции, 04 июл, 15:51
Курс доллара на 5 июля
USD ЦБ: 55,09 (+1,32) Инвестиции, 04 июл, 15:51
Россияне рассказали, какие запчасти для машин стали чаще закупать в Сети Общество, 04:00
Полиция арестовала подозреваемого в стрельбе в пригороде Чикаго Общество, 03:32
Ученые спрогнозировали «идеальный шторм» для ледников Европы летом Общество, 03:24
Эксперты рассказали, как защитить себя от нападения акулы в море Общество, 03:00
Лидер оппозиции ФРГ предупредил о «войне за распределение газа» внутри ЕС Политика, 02:31
Минпромторг заявил о положительных последствиях ухода Microsoft из России Бизнес, 02:14
Полиция назвала подозреваемого в убийстве шести человек около Чикаго Общество, 01:59
Байден пообещал не прекращать борьбу с насилием после стрельбы у Чикаго Общество, 01:41
На красной линии метро Москвы остановили поезда из-за человека на путях Общество, 01:34
FT узнала о риске остановки производств в Британии из-за нехватки газа Экономика, 01:13
Бывшие магазины Cropp, Mohito и Reserved в России купила компания из ОАЭ Бизнес, 00:58
Сайт IKEA перестал работать в день начала онлайн-распродажи Бизнес, 00:53
Как студенты борются с психологическими проблемами. Инфографика Общество, 00:30
В Киеве назвали «метафорическими» заявления об установке флага на Змеином Политика, 00:08
Общество ,  
0 

Полиция арестовала подозреваемого в стрельбе в пригороде Чикаго

Подозреваемого в стрельбе во время парада в честь Дня независимости США в городе Хайленд-Парк (пригород Чикаго, штат Иллинойс) задержали в городе Лейк-Форест (к северу от Чикаго), передает телеканал CNN со ссылкой на местных властей.

Речь идет о 22-летнем Роберте Кримо III. Подозреваемый находился в бегах, так что полицейские не могли поймать его сразу после стрельбы. В итого молодого человека заметил полицейский из Северного Чикаго и задержал его при попытке скрыться.

Байден пообещал не прекращать борьбу с насилием после стрельбы у Чикаго
Общество

Стрельба в Хайленд-Парке произошла утром 4 июля. Стрелок находился на крыше одного из зданий. Как пишет Reuters, в полиции полагают, что он забрался на крышу по внешней лестнице, которая не охранялась. На месте, откуда велась стрельба, полицейские нашли винтовку.

По последним данным, в результате стрельбы погибли шесть человек, около двух десятков пострадали. Reuters и NBC Chicago пишут о 26 пострадавших, у 25 из них огнестрельные ранения.

Президент США Джо Байден, комментируя произошедшее, заявил, что не намерен прекращать борьбу с «эпидемией вооруженного насилия», предложил помощь местным властям и попросил федеральные правоохранительные органы оказать помощь в расследовании.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Matt Cardy / Getty Images Как богатство и успех влияют на мозг — Fast Company
Исследования
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock «Рынка работодателя» не будет: почему зарплате айтишников ничто не грозит
Статьи
Pro
Фото: Jason Oxenham / Getty Images Метеозависимость: миф или реальность
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Как торговаться с китайцами — секреты переговоров
Статьи
Pro
Очень плохой прогноз: как дефицит импортных метеоприборов бьет по бизнесу
Прогнозы
Pro
Фото: Ron Lach / Pexels 11 гаджетов, которые помогут улучшить сон
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock «Напишу президенту»: куда жаловаться, если нарушили ваши трудовые права
Инструкции
Теги
стрельба Чикаго США задержание подозреваемый
Материалы по теме
Пятеро погибли при стрельбе во время парада ко Дню независимости США
Общество
Число погибших во время стрельбы в пригороде Чикаго возросло до шести
Общество
Полиция назвала подозреваемого в убийстве шести человек около Чикаго
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter