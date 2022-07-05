Полиция арестовала подозреваемого в стрельбе в пригороде Чикаго

Подозреваемого в стрельбе во время парада в честь Дня независимости США в городе Хайленд-Парк (пригород Чикаго, штат Иллинойс) задержали в городе Лейк-Форест (к северу от Чикаго), передает телеканал CNN со ссылкой на местных властей.

Речь идет о 22-летнем Роберте Кримо III. Подозреваемый находился в бегах, так что полицейские не могли поймать его сразу после стрельбы. В итого молодого человека заметил полицейский из Северного Чикаго и задержал его при попытке скрыться.

Стрельба в Хайленд-Парке произошла утром 4 июля. Стрелок находился на крыше одного из зданий. Как пишет Reuters, в полиции полагают, что он забрался на крышу по внешней лестнице, которая не охранялась. На месте, откуда велась стрельба, полицейские нашли винтовку.

По последним данным, в результате стрельбы погибли шесть человек, около двух десятков пострадали. Reuters и NBC Chicago пишут о 26 пострадавших, у 25 из них огнестрельные ранения.

Президент США Джо Байден, комментируя произошедшее, заявил, что не намерен прекращать борьбу с «эпидемией вооруженного насилия», предложил помощь местным властям и попросил федеральные правоохранительные органы оказать помощь в расследовании.