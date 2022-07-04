Пятеро погибли при стрельбе во время парада ко Дню независимости США
В городе Хайленд-Парк, который находится неподалеку от Чикаго, на параде в честь Дня независимости США произошла стрельба, сообщает местный телеканал WGN9. Со ссылкой на источники в полиции канал сообщает о пяти погибших и 16 пострадавших.
После стрельбы в городе и других соседних населенных пунктах отменили дальнейшие праздничные мероприятия, отмечает WGN9.
По данным источника ABC Chicago, стрельба, вероятно, велась с крыши высотного здания. Парад начался в 10 утра по местному времени (18:00 мск), уже через 10 минут его прекратили из-за начавшейся стрельбы, после 11 часов стрелок все еще был активен.
В эти выходные в честь 4 июля в Чикаго это уже не первая стрельба. Fox News сообщает, что 2 июля в городе в результате различных случаев стрельбы погибли четыре человека, еще 18 пострадали. Двое мужчин, 25 и 29 лет, погибли после словесной перепалки. Во время других инцидентов были смертельно ранены 17-летняя девушка и 26-летний молодой человек. В полиции Чикаго июль назвали «очень сложным» месяцем с точки зрения общественной безопасности.