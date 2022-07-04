Пятеро погибли при стрельбе близ Чикаго во время парада ко Дню независимости США

Пятеро погибли при стрельбе во время парада ко Дню независимости США

Стрелявший пока не задержан. Ранены по крайней мере 16 человек

Фото: Scott Olson / Getty Images

В городе Хайленд-Парк, который находится неподалеку от Чикаго, на параде в честь Дня независимости США произошла стрельба, сообщает местный телеканал WGN9. Со ссылкой на источники в полиции канал сообщает о пяти погибших и 16 пострадавших.

После стрельбы в городе и других соседних населенных пунктах отменили дальнейшие праздничные мероприятия, отмечает WGN9.

По данным источника ABC Chicago, стрельба, вероятно, велась с крыши высотного здания. Парад начался в 10 утра по местному времени (18:00 мск), уже через 10 минут его прекратили из-за начавшейся стрельбы, после 11 часов стрелок все еще был активен.

В эти выходные в честь 4 июля в Чикаго это уже не первая стрельба. Fox News сообщает, что 2 июля в городе в результате различных случаев стрельбы погибли четыре человека, еще 18 пострадали. Двое мужчин, 25 и 29 лет, погибли после словесной перепалки. Во время других инцидентов были смертельно ранены 17-летняя девушка и 26-летний молодой человек. В полиции Чикаго июль назвали «очень сложным» месяцем с точки зрения общественной безопасности.