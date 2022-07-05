Полиция назвала подозреваемого в убийстве шести человек около Чикаго

Это 22-летний молодой человек, его зовут Роберт Кримо. Сейчас он находится в бегах, полиция предполагает, что он может быть вооружен

Полиция идентифицировала человека, которого она подозревает в стрельбе во время парада в честь Дня независимости США в городе Хайленд-Парк (пригород Чикаго), сообщает Reuters. В результате погибли шесть человек, более 20 пострадали.

Подозреваемым оказался 22-летний Роберт Кримо III. Полиция полагает, что он местный. Молодой человек был за рулем серебристой Honda Fit 2010 года выпуска.

Кримо находится в бегах, его не смогли поймать сразу после стрельбы. Полиция полагает, что он вооружен и опасен, и просит граждан не приближаться к молодому человеку, если они его заметят, пишет агентство.

Всего, по данным Reuters, пострадали как минимум 26 человек, у 25 из них огнестрельные ранения. Среди пострадавших не менее четырех — дети, младшему восемь лет. Среди погибших один мексиканец.

Стрельба началась около 10:00 по местному времени во время парада. Стрелок находился на крыше одного из зданий. Как пишет Reuters, в полиции полагают, что он забрался на крышу по внешней лестнице, которая не охранялась. На месте, откуда велась стрельба, полицейские нашли винтовку.

Агентство также указывает, что на одном из видео, возможно снятом очевидцем, слышны около 30 быстрых выстрелов, затем перерыв, а затем еще около 30 выстрелов.

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Президент Джо Байден, комментируя произошедшее, заявил, что не намерен прекращать борьбу с «эпидемией вооруженного насилия». Он сообщил, что предложил помощь губернатору Иллинойса и мэру Хайленд-Парка, а также попросил федеральные правоохранительные органы оказать помощь в расследовании.